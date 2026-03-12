Спасатель рассказал о рисках айс-флоатинга

При айс-флоатинге важно следить за состоянием костюмов, так как их регулярное использование повышает вероятность несчастных случаев, рассказал «МК в Питере» водолазный специалист, спасатель профессионального аварийно-­спасательного формирования «Первая служба спасения Санкт-­Петербурга» Олег Сергеев. Он отметил, что изначально они не предусмотрены для постоянного использования.

Это спасательное оборудование, которое не предназначено для ежедневной эксплуатации. Костюм держится на воде как плот, но он не может быть использован каждый день как транспортное средство. В нем почти невозможно плавать. Организатор такого развлечения должен следить за техническим состоянием каждого костюма, — рассказал Сергеев.

Спасатель подчеркнул, что костюмы должны быть герметичными, удобными и не доставляющими дискомфорт. Он отметил, что такое развлечение не подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тахикардией из-за тяжести костюма и воздействия температур.

Ранее сообщалось, что жительница Кольского района Мурманской области пропала в акватории реки Туломы. Она занималась групповым айс-флоатингом.