02 января 2026 в 10:03

Женщину унесло течением во время занятия по групповому айс-флоатингу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Кольского района Мурманской области пропала в акватории реки Туломы, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По данным ведомства, женщина 1968 года рождения занималась групповым айс-флоатингом. Установлено, что россиянку унесло течением, ее местонахождения пока не установлено.

В вечернее время 1 января 2025 года в следственный орган поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения, занимавшейся групповым айс-флоатингом в акватории реки Туломы. Женщину унесло течением, — говорится в сообщении.

После исчезновения россиянки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия прибыли следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в городе Могоче в Забайкальском крае школьница вышла из дома 31 декабря и пропала. Через некоторое время 12-летняя девочка была найдена. С ней уже работают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

