Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде Утонувшая в Таиланде россиянка находилась в воде около пяти-шести часов

Утонувшая в Таиланде российская туристка находилась в воде около пяти-шесть часов, пишет Khaosod. По информации портала, от женщины также исходил запах алкоголя.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшей иностранки со светлыми волосами, предположительно русской, в возрасте приблизительно 30-40 лет, плавающее лицом вниз в море за буем зоны для купания, примерно в 50 метрах от берега. На ней был купальник-бикини сине-зеленого цвета с цветочным принтом. Спасательная команда подняла тело и доставила его на берег для проведения вскрытия, — говорится в материале.

Предварительный осмотр не подтвердил версию о насильственной смерти. Как пишет источник, тело направят в Институт судебной медицины при полицейской больнице, чтобы установить истинную причину гибели.

Ранее проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева сообщила, что женщина отдыхала в Таиланде вместе с мужем. По ее словам, репатриацией тела займется страховая компания.

До этого двое туристов из России попали в реанимацию после ДТП в Таиланде. Супружеская пара направлялась в зоопарк, однако по дороге в них на скорости врезался грузовик. У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. Его 35-летняя супруга находится в коме с кровоизлиянием в мозг.