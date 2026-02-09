Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:23

Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде

Утонувшая в Таиланде россиянка находилась в воде около пяти-шести часов

Скорая помощь Таиланда Скорая помощь Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Утонувшая в Таиланде российская туристка находилась в воде около пяти-шесть часов, пишет Khaosod. По информации портала, от женщины также исходил запах алкоголя.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшей иностранки со светлыми волосами, предположительно русской, в возрасте приблизительно 30-40 лет, плавающее лицом вниз в море за буем зоны для купания, примерно в 50 метрах от берега. На ней был купальник-бикини сине-зеленого цвета с цветочным принтом. Спасательная команда подняла тело и доставила его на берег для проведения вскрытия, — говорится в материале.

Предварительный осмотр не подтвердил версию о насильственной смерти. Как пишет источник, тело направят в Институт судебной медицины при полицейской больнице, чтобы установить истинную причину гибели.

Ранее проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева сообщила, что женщина отдыхала в Таиланде вместе с мужем. По ее словам, репатриацией тела займется страховая компания.

До этого двое туристов из России попали в реанимацию после ДТП в Таиланде. Супружеская пара направлялась в зоопарк, однако по дороге в них на скорости врезался грузовик. У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. Его 35-летняя супруга находится в коме с кровоизлиянием в мозг.

утопленники
Таиланд
туристы
курорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.