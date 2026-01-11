Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:29

Бездыханное тело пенсионерки обнаружили в акватории морского порта

В Холмске нашли тело 74-летней женщины с признаками утопления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Холмске на Сахалине обнаружили тело 74-летней женщины с признаками утопления, сообщает СК по региону. По предварительным данным, пенсионерку нашли в акватории морского порта. Следователи осмотрели место происшествия и тело женщины. Точная причина гибели пенсионерки будет установлена после судебно-медицинская экспертизы.

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения 11 января 2026 года трупа 74-летней женщины с признаками утопления в акватории морского порта в г. Холмске, — сказано в публикации.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Известно, что перед смертью юноша находился в машине своего знакомого.

До этого в Москве обнаружили тело 24-летнего рэпера Владимира Шумакова, известного под псевдонимом Shumak. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах из-за двери. Организацией кремации занимаются друзья рэпера. Урну с прахом планируют похоронить на Воскресенском кладбище.

пропавшие
утопленники
Сахалин
трупы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Скончался экс-бейсболист сборной России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.