Бездыханное тело пенсионерки обнаружили в акватории морского порта В Холмске нашли тело 74-летней женщины с признаками утопления

В Холмске на Сахалине обнаружили тело 74-летней женщины с признаками утопления, сообщает СК по региону. По предварительным данным, пенсионерку нашли в акватории морского порта. Следователи осмотрели место происшествия и тело женщины. Точная причина гибели пенсионерки будет установлена после судебно-медицинская экспертизы.

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения 11 января 2026 года трупа 74-летней женщины с признаками утопления в акватории морского порта в г. Холмске, — сказано в публикации.

