Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого В Кемеровской области обнаружили мертвым пропавшего 17-летнего подростка

В Прокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января, сообщает СК по региону. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

8 января 2026 года несовершеннолетний вышел из автомобиля своего знакомого на улицу и пропал. 10 января 2026 года в ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено по улице Проектной, — сказано в сообщении.

