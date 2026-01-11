Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:06

Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого

В Кемеровской области обнаружили мертвым пропавшего 17-летнего подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Прокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января, сообщает СК по региону. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

8 января 2026 года несовершеннолетний вышел из автомобиля своего знакомого на улицу и пропал. 10 января 2026 года в ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено по улице Проектной, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. По мнению депутата заксобрания региона Алексей Кулеша, отправившиеся в поход туристы могли замерзнуть из-за резкого похолодания. При этом он заявил, что семья не могла утонуть в близлежащей реке Мане.

До этого владелец наркошопа из России пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Михаил Е. из Санкт-Петербурга перестал выходить на связь с родственниками после того, как отправился в Бангкок на встречу с соотечественником Ярославом, которому одолжил деньги.

пропавшие
поиски
Кемеровская область
подростки
