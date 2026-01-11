В Красноярском крае назвали точное место пропажи Усольцевых

Пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края, сообщил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш. По его словам, отправившиеся в турпоход россияне могли замерзнуть из-за резкого похолодания.

Там, наверху, нет ориентиров. То есть, когда ты выходишь в верху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому, я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать, — уточнил Кулеш.

Депутат регионального заксобрания напомнил, что Усольцевы пропали в районе горной тайги, по которой сложно перемещаться. При этом он заявил, что семья не могла утонуть в близлежащей реке Мане.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК не смогли допросить одну из бывших жен и сына-подростка Сергея Усольцева. Следователь Яна Сырымбетова рассказала, что потерпевшими по делу проходят сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея от первого брака.

Тем временем охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.