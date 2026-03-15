Артефакты бронзового века найдены в российском регионе Под Дербентом нашли древнее захоронение с вытянутыми черепами

Археологи нашли древнее захоронение недалеко от Дербента, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что в нем оказались редчайшие артефакты бронзового века.

Дорожные рабочие наткнулись на черепа необычной формы. Археологи сразу же приступили к раскопкам. Исследователи уверены, что вытянутая голова считалась эталоном красоты или подчеркивал принадлежность к высшему сословию во времена бронзового века.

Специалисты утверждают, что эта территория была обжита людьми около 5,5 тыс. лет назад. Дома в те времена строились круглыми, с крупным кострищем посредине. Во время раскопок ученые также нашли древний нож, изготовленный представителями куро-араксской цивилизации, и миниатюрную скульптуру богини плодородия.

Ранее в Германии ученые обнаружили пластину из слоновой кости с вырезанными символами, возраст которой составляет почти 40 тыс. лет. Артефакт каменного века нашли в пещере на юго-западе страны — он может оказаться самым ранним примером примитивной письменности.

Прежде археологи обнаружили на месте строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк Великобритании средневековое захоронение. Некоторые останки могли принадлежать представителям королевского или княжеского рода.