24 февраля 2026 в 14:40

Немецкие археологи обнаружили древнейший образец примитивной письменности

В Германии нашли пластину с символами возрастом почти 40 тыс. лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Германии ученые обнаружили пластину из слоновой кости с вырезанными символами, возраст которой составляет почти 40 тыс. лет, пишет MIR24.TV. Артефакт каменного века нашли в пещере на юго-западе страны — он может оказаться самым ранним примером примитивной письменности.

Исследователям пока не удалось расшифровать эти символы. Однако их информационная емкость, согласно математическому анализу, может быть сопоставима с древними системами письма, появившимися спустя тысячелетия.

Исследование подтвердило, что артефакт создан представителями ориньякской культуры. Нанесенные на пластину символы слишком просты, чтобы считаться полноценной письменностью — они не отражают разговорную речь. При этом у них есть четкая структура, что указывает на некую знаковую систему.

Ранее археологи обнаружили на месте строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк Великобритании средневековое захоронение. Некоторые останки могли принадлежать представителям королевского или княжеского рода.

