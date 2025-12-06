ТИЭФ'25
06 декабря 2025

В России обнаружили древний артефакт

В Выборге во время раскопок нашли колесцовый замок от пистолета XVII века

Фото: t.me/lenoblnasledie47
Во время раскопок на Северном валу Выборгского замка был найден колесцовый замок от пистолета XVII века, передает 78.ru Этот механизм служил для зажигания порохового заряда с помощью искры, которую высекал вращающийся зубчатый диск.

Эти замки работают по принципу, схожему с современными зажигалками, но в свое время это было настоящим прорывом в технологии. Считается, что Леонардо да Винчи первым разработал такой механизм.

Артефакт будет сохранен с помощью специальных методов консервации. Эксперты проведут тщательную очистку предмета и проведут детальный анализ, чтобы установить его тип и определить более точную дату создания.

Ранее археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.

До этого в центральной части Турции археологи обнаружили уникальный артефакт — обсидиановое зеркало возрастом около 8500 лет. Ученые подчеркивают важность этого места как памятника, где впервые использовались методы систематической планировки городов.

