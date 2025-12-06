В России обнаружили древний артефакт В Выборге во время раскопок нашли колесцовый замок от пистолета XVII века

Во время раскопок на Северном валу Выборгского замка был найден колесцовый замок от пистолета XVII века, передает 78.ru Этот механизм служил для зажигания порохового заряда с помощью искры, которую высекал вращающийся зубчатый диск.

Эти замки работают по принципу, схожему с современными зажигалками, но в свое время это было настоящим прорывом в технологии. Считается, что Леонардо да Винчи первым разработал такой механизм.

Артефакт будет сохранен с помощью специальных методов консервации. Эксперты проведут тщательную очистку предмета и проведут детальный анализ, чтобы установить его тип и определить более точную дату создания.

Ранее археологи впервые подняли артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Корабль, перевозивший 200 тонн драгоценных металлов, затонул во время нападения британского флота. Судно нашли в 2015 году на глубине примерно 600 метров у берегов Колумбии, хотя заявить о правах на артефакты пытались несколько стран. Теперь сокровища принадлежат Колумбии.

До этого в центральной части Турции археологи обнаружили уникальный артефакт — обсидиановое зеркало возрастом около 8500 лет. Ученые подчеркивают важность этого места как памятника, где впервые использовались методы систематической планировки городов.