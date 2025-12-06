В России обнаружили древний артефакт

Во время раскопок на Северном валу Выборгского замка был найден колесцовый замок от пистолета XVII века, передает 78.ru Этот механизм служил для зажигания порохового заряда с помощью искры, которую высекал вращающийся зубчатый диск.
Эти замки работают по принципу, схожему с современными зажигалками, но в свое время это было настоящим прорывом в технологии. Считается, что Леонардо да Винчи первым разработал такой механизм.
Артефакт будет сохранен с помощью специальных методов консервации. Эксперты проведут тщательную очистку предмета и проведут детальный анализ, чтобы установить его тип и определить более точную дату создания.
