Роднина, Тутберидзе, Плющенко: кому доставалось от Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова продолжает следить за главными событиями в мире фигурного катания. Она не согласилась с мнением олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу результатов ряда спортсменов на чемпионате России. Тарасова призвала его сосредоточиться на тренерской работе. Почему именитый специалист конфликтовала со своей ученицей, ныне депутатом Госдумы Ириной Родниной, из-за чего поссорилась с Этери Тутберидзе — в материале NEWS.ru.

Как возник конфликт между Тарасовой и Родниной

В 1974 году Роднина и ее бывший муж фигурист Александр Зайцев начали работать с Тарасовой. При этом Татьяна Анатольевна всего на два года старше Ирины Константиновны. Дуэт взял два олимпийских золота (в 1976 году — в Инсбруке, в 1980-м — в Лейк-Плэсиде), а также побеждал на чемпионатах мира и Европы. За шесть лет работы под руководством Тарасовой Роднина и Зайцев не проиграли ни одного старта. После успеха на Играх в США Роднина завершила карьеру.

Конфликт Родниной и Тарасовой начался в 1981 году, когда трехкратная олимпийская чемпионка стала тренером. Она предложила сотрудничество хореографу Елене Черкасской, которая ранее работала с Татьяной Анатольевной. После этого отношения двух легенд фигурного катания испортились.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова со своими подопечными — олимпийскими чемпионами Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Ледовый дворец спорта ЦСКА, 1979 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В 2013 году была опубликована автобиография Родниной «Слеза чемпионки». Экс-фигуристка отмечала в книге, что считала наставницу прекрасным хореографом, но не специалистом в техническом плане.

«Все, что касается постановки техники, к Тарасовой имеет мало отношения», — написала она.

Роднина назвала Тарасову слабым тренером. Впоследствии Татьяна Анатольевна критиковала деятельность бывшей подопечной в нижней палате парламента.

«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отметила Тарасова.

В апреле 2024 года в интервью Надежде Стрелец тренер рассказала, что никогда не думала о том, что может наступить день, когда Роднина перестанет с ней здороваться. Тарасова подчеркнула, что ей не нужна благодарность бывшей подопечной.

«Сейчас ей кажется, что она сама себя тренировала. Ну пусть она этим живет. Я не против. Мне все равно. Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале марта 2025 года на пресс-показе фильма «Роднина» олимпийскую чемпионку спросили, хотела бы она, чтобы ее бывший тренер посмотрела эту картину. Она ответила, что это право Тарасовой. Экс-спортсменка добавила, что не ругалась с экс-наставницей.

«Если мы с ней не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться?» — сказала Роднина.

Как Тарасова и Тутберидзе поругались из-за допинга Валиевой

29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за употребление допинга. В организме спортсменки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Все результаты Камилы начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Дисквалификация Валиевой официально закончилась 25 декабря 2025-го.

Весной 2024 года Тарасова заявила, что тренер Этери Тутберидзе может быть виновна в допинге Валиевой. По ее словам, спортсмен не может получить запрещенное вещество иным путем, кроме как из рук наставника.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — заявила Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Тутберидзе потребовала в социальных сетях извинений от Тарасовой. По ее словам, фраза о том, что только тренер мог дать запрещенное вещество спортсмену, является клеветой.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе.

Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарасова заявила, что будет готова извиниться перед тренером, если узнает правду о допинговом деле Валиевой.

Почему Тарасова критиковала Плющенко

В 2021 году Тарасова заявила, что Плющенко еще не тренер. По ее словам, экс-фигуристу еще далеко до Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе уже великий, выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра — на. Нет, это путь, это свои тренировки, это долгий и тяжелый путь наверх. Это школа. Поэтому я не могу сказать еще о Жене, что он тренер», — сказала Тарасова.

В начале 2024 года она отказалась комментировать соревнования по фигурному катанию вместе с продюсером и супругой Плющенко Яной Рудковской. Тарасова заявила, что не будет работать с непрофессионалами.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер?» — сказала Тарасова.

25 декабря Татьяна Анатольевна не согласилась с мнением Плющенко по поводу результатов чемпионата России по фигурному катанию. По ее словам, экс-спортсмену следует сосредоточиться на тренерской работе с подопечными, а не оценивать судейские оценки.

«Не согласна с его мнением. Думаю, Женя [Плющенко] сейчас у нас тренер, пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него все шло хорошо, чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, это серьезный путь, на котором можно себя проявить. Если Женя хочет судить, то он может пойти в судейскую коллегию», — сказала Тарасова.

Фигурист Никита Сарновский (слева) после выступления в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию 2026 года в Санкт-Петербурге и Евгений Плющенко (справа) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее Плющенко призвал российских судей объективнее оценивать выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника. По мнению тренера, на российских турнирах судьи завышают оценки участникам Олимпийских игр.

«Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Понимаю мотивы руководителей федерации и судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь», — сказал он.

