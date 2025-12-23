Мир с Медведевой, крупные заработки, откровенные фото: как живет Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографии в коротком платье и гольфах. Как спортсменка попала в Книгу рекордов России, сколько заработала на собственном шоу, почему помирилась с многолетней соперницей Евгенией Медведевой — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добилась фигуристка Загитова

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. В пятилетнем возрасте она начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске. В 2015 году переехала в Москву и попала в группу тренера Этери Тутберидзе. На тот момент Алине было 12 лет.

В 2016 году Загитова дебютировала на юниорских соревнованиях. Фигуристка выиграла все турниры, включая чемпионат мира. На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Загитова завоевала золото и опередила свою главную соперницу Евгению Медведеву. В командных соревнованиях Алина стала серебряным призером. В 2019 году Загитова победила на чемпионате мира в Японии. Фигуристка также стала первой на европейском первенстве в Минске.

В декабре 2019 года Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления на турнире серии Гран-при. В финале состязаний спортсменка заняла лишь шестое место. Фигуристка до сих пор не участвует в соревнованиях.

Алина Загитова Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как помирились фигуристки Загитова и Медведева

Загитова и Медведева тренировались в группе Этери Тутберидзе. До Олимпиады 2018 года в Пхенчхане они называли друг друга подругами, но после Игр ситуация изменилась. Болельщики в тот момент считали, что между фигуристками возник конфликт. При этом спортсменки делали вид, что в их взаимоотношениях все в порядке.

По информации СМИ, после победы Загитовой на Олимпиаде-2018 Медведева поругалась с Тутберидзе. Она была недовольна тем, что тренер не удержала соперницу еще на год в юниорах. В итоге Евгения перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала четыре года.

В 2021-м команда Загитовой «Красная машина» победила на Кубке Первого канала, а сборная Медведевой «Время первых» получила приз зрительских симпатий. На пресс-конференции Евгения заявила, что на турнире нет проигравших. Загитова не согласилась с соперницей, отметив, что все же есть победитель — это «Красная машина». В ответ Медведева поздравила олимпийскую чемпионку.

Впоследствии обе фигуристки заявляли в интервью, что были не подругами, а скорее соперницами. Загитова отмечала, что из-за конкуренции в фигурном катании дружба невозможна. При этом Медведева в беседе с журналисткой Ксенией Собчак на YouTube-канале назвала Алину невероятно талантливой. Комментируя выступление соперницы на Олимпиаде-2018, она заявила, что баллы чемпионки не подлежат обсуждению. В ноябре 2024 года Медведева проигнорировала вопрос о приглашении Загитовой на свое юбилейное шоу, посвященное 25-летию фигуристки.

Евгения Медведева Фото: David G. Mcintyre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В начале июня 2025-го Загитова заявила, что решила пригласить Медведеву в свой рок-мюзикл «Ассоль». Она написала фигуристке в соцсетях и предложила встретиться.

«Я просто в какой-то момент поняла, что так больше не может продолжаться. Очень долгий негласный конфликт у нас присутствовал. Я как эмпатичный человек это все прекрасно понимала. Я написала: „Жень, привет, спишь?“ Причем днем написала. Решила так разрядить обстановку. Женя очень позитивно среагировала. Я говорю, давай встретимся, обсудим. Вот как-то так начиналось наше примирение», — заявила олимпийская чемпионка на пресс-конференции.

Медведева отметила, что посчитала сообщение от Загитовой в Telegram уловкой мошенников. Фигуристка несколько раз перепроверила номер телефона, прежде чем ответить.

«Алина начала с шутки, с позитива. Когда люди ко мне с позитивом, я тоже к ним с позитивом. Она предложила встретиться, я согласилась. Настолько органично и легко прошла встреча, сначала посидели, поболтали. Алина рассказала о новом проекте, мы обсудили ее предыдущий проект „Хранители времени“. Получился неофициальный диалог. На этой почве начали дальше продолжать сотрудничество», — сказала Медведева на пресс-конференции.

Евгения рассказала, что после встречи пригласила Загитову в подкаст «Бес комментариев». Медведева официально заявила об участии в рок-мюзикле «Ассоль». На вопрос о взаимоотношениях двух фигуристок, пьют ли они вместе кофе или ходят друг к другу на ночевки, Загитова дала ироничный ответ.

«У нас очень плотный график… Ночевки… Давай сегодня? Я тебя приглашаю!» — сказала Алина.

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Сколько заработала Загитова на собственном шоу

«Спорт-Экспресс» сообщал, что за два дня до премьерного показа шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге (27 и 28 июня 2025-го) на него продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 млн рублей. По данным издания, из этого количества около 500 билетов приходятся на отмененные шоу 29 июня, но они актуальны на 28-е число.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что целую ночь смотрела ледовое шоу Загитовой «Ассоль» и не жалеет об этом. По ее мнению, спортсменка сделала прекрасную программу и выглядела утонченной балериной.

«Все наши выдающиеся спортсмены очень хорошо работали. Алексей Ягудин меня просто потряс, а Алинка Загитова была самой прекрасной. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой. Все очень кстати и прекрасно работали в воздухе. Алина меня потрясла тем, что многому научилась», — сказала Тарасова.

Как Загитова попала в Книгу рекордов России

Загитова попала в Книгу рекордов России, выступив на единственной в мире плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на Чукотке. Спортсменка исполнила несколько элементов на льду.

«Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения», — поделилась фигуристка.

Загитова заявила, что отсутствие сложных прыжков позволило ей ощутить лед по-новому и слиться с ним воедино. Это выступление стало первым в истории, когда фигурист катался в подобном месте. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение Загитовой на палубе ТЭС.

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Загитова

В интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой Загитова заявила, что не отказывается от желания стать певицей. Она рассказала, что сама написала три песни. Фигуристка отметила, что ждет подходящего момента для их выпуска.

Предыдущая попытка Загитовой стать певицей закончилась критикой в соцсетях. Олимпийская чемпионка выступила вместе с поп-исполнительницей Zivert на фестивале в Москве в 2023 году. Некоторые зрители крайне невысоко оценили вокальные данные спортсменки, назвали «еще одной Бузовой» на российской сцене и припомнили проблемы с дикцией из-за ношения брекетов.

В августе 2025 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов объявил о начале строительства в Казани школы Загитовой по фигурному катанию. Он отметил, что ввод в эксплуатацию, ориентировочно планируется к лету 2026-го.

21 декабря Загитова на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала снимки с очередной фотосессии. На кадрах бывшая спортсменка позирует в коротком платье и гольфах. В коментариях подписчики обсудили новый образ Загитовой. Одни сделали ей комплименты, а другие выразили негодование по поводу «откровенных» образов Алины.

