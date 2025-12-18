Розовое бикини, отъезд в США, допинг: как живет пловчиха Ефимова

Юлия Ефимова — рекордсменка по количеству медалей чемпионатов мира по плаванию среди советских и российских спортсменов. Девушка пока не планирует завершать карьеру. Она выступает на российских и международных стартах, а также часто радует поклонников откровенными снимками в соцсетях. Как Ефимова относится к вниманию мужчин, что известно о ее личной жизни, почему пловчиха не выступила на Олимпиаде-2024 — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добилась пловчиха Ефимова

Ефимова родилась в Грозном в 1992-м. Два года спустя ее семья переехала в Волгодонск. В возрасте шести лет Юлия начала тренироваться в СДЮШОР № 2 под руководством отца Андрея.

Ефимова является семикратной победительницей европейских первенств. На Олимпийских играх 2012 года она завоевала бронзу на дистанции 200 метров брассом. Пловчиха является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые).

В 2014 году Ефимова сдала положительный допинг-тест. Спортсменка употребляла препараты для борьбы с лишним весом, в которых содержались запрещенные вещества. В пробе Ефимовой обнаружили стероидный гормон дегидроэпиандростерон. Ей нужно было удерживать вес 64 кг при росте 178 см. Пловчиха написала объяснительную, признав употребление пищевой добавки, которая содержала запрещенные вещества. Пловчиху дисквалифицировали на полтора года и лишили пяти медалей чемпионата Европы на короткой воде 2013 года. После дисквалификации россиянка взяла золото и бронзу мирового первенства в Казани.

В 2016 году Ефимову снова отстранили от соревнований после того, как в ее крови нашли запрещенный препарат мельдоний. Международная федерация плавания дисквалифицировала спортсменку на период с 17 марта по 12 июня 2016-го. Ефимову также не допустили до Олимпиады-2016. Тем не менее россиянка подала жалобу в Спортивный арбитражный суд (СAS), выиграла апелляцию и успешно выступила на Играх. Она завоевала серебро и бронзу на дистанциях 100 и 200 метров брассом. В июле 2021 года на Олимпиаде в Токио Ефимова стала лишь пятой.

Находясь на пике карьеры, пловчиха владела всеми российскими рекордами в женском брассе (50, 100 и 200 метров). Впоследствии часть ее достижений побили другие спортсмены.

Юлия Ефимова в финальном заплыве на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате России по плаванию 2025 года Фото: Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

Почему пловчиха Ефимова не выступила на Олимпиаде-2024

В 2024 году Ефимова решила не заканчивать карьеру, так как хотела выступить на Играх в Париже. Спортсменка получила нейтральный статус, чтобы завоевать олимпийское золото. Она выступила на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, но не взяла ни одной медали.

В 2024 году в интервью блогеру Виктору Кравченко Ефимова рассказала о своих переживаниях из-за получения нейтрального статуса.

«Страшно ли было отбираться на Игры? Очень. Я долго думала. Все в итоге скомканно получилось, потому что мне было очень страшно. Я все делала очень втихую. Боялась? Да, конечно, боялась того, что может произойти потом», — заявила Ефимова.

Сборная России по плаванию в полном составе не поехала на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Пловчиха заявила, что не довольна полностью своей карьерой. Она бы с удовольствием обменяла все награды на олимпийское золото.

Юлия Ефимова, завоевавшая золотую медаль в заплыве брассом на дистанции 200 м среди женщин на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, на церемонии награждения Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Это Олимпиада, уникальное международное событие, больше нет такой награды. Посмотрите на теннисистов. [Новак] Джокович — чего он только не делал ради этого. У него было все, но для него олимпийское золото — это вершина. Наши хоккеисты тоже стремятся туда, все хотят бороться за награды, особенно за золото. Ты становишься олимпийским чемпионом на всю жизнь, а призер — просто призер», — сказала она.

Ефимова продолжила карьеру, но весной 2025 года не выполнила условия отбора для участия в чемпионате мира в Сингапуре.

Юлия Ефимова Фото: Социальные сети

Как пловчиха Ефимова относится к вниманию мужчин

Ефимова по праву носит титул самой красивой пловчихи России. Она всегда выступает в розовой шапочке. Спортсменка часто выкладывает фотографии в соцсетях, чем привлекает внимание мужчин.

В 2022 году Ефимова опубликовала фрагмент, как исполняет откровенный танец на каблуках. На днях она сфотографировалась в розовом бикини с подругами в Майами.

Большую часть карьеры Ефимова тренировалась в США. В 2021 году спортсменка заявила, что не исключает возможность переезда в Америку на постоянное место жительства. Тем не менее с 2023-го она часто тренируется в Волгодонске.

Ефимова заявила в интервью Кравченко, что журналисты больше акцентируют внимание на ее внешности, а не на спортивных достижениях.

«Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира — статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике — и все, начинается. И еще такие большие заголовки. Я стою на пляже в штанах, в толстовке, у меня Джаспер (собака) под ногами копает яму из песка. И написано: «Ефимова раздвинула ноги на пляже и показала свою мохнатку». Ну как можно додуматься до этого, ребята? И потом открываешь новость, а идет видео, где Джаспер копает яму на пляже», — сказала она.

Юлия Ефимова со своей собакой Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни пловчихи Ефимовой

В 2015 году Ефимова начала встречаться с пловцом Никитой Лобинцевым. Он является серебряным призером Олимпиады в Пекине и бронзовым медалистом Игр в Лондоне в составе эстафеты. Спустя год пара распалась.

Затем пловчиха около года состояла в отношениях с пятиборцем из Белоруссии Александром Лесуном. Летом 2020 года они расстались. После Олимпиады в Токио в соцсетях Ефимовой появилось совместное фото с кроссфитером Джоном Мэйсоном. Спортсменка не комментировала слухи об их романе.

В интервью Кравченко Ефимова заявила, что ее не заботит отсутствие мужа. Она добавила, что не состоит в отношениях.

«У меня были проблемы с самооценкой, со вниманием не было. Мне было непонятно, почему ко мне столько внимания. Серьезных отношений сейчас нет. Мне легче быть одной, чем с неправильным человеком, не со своим. Когда ты много путешествуешь и в спорте, у тебя и времени нет особо на личную жизнь», — сказала она.

Пловчиха объяснила, почему не спешит рожать детей.

«Большинство говорит — у тебя слишком высокие запросы, стандарты. Ты должна понизить планку и просто с первым попавшимся рожать детей. Вот у меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу, потому что ты должен все свое время тратить. И к детям ты должен... Большинство из нас росло не нужными особо. Потом вырастаешь, и у тебя какие-то проблемы, комплексы. Я понимаю, что вроде как надо и вроде как часики тикают. Но не хочу разводиться, потом сидеть одна с ребенком. Хочу полноценную семью. Я просто не встретила своего человека», — объяснила Ефимова.

