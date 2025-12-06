«Золотое время для Единой лиги ВТБ»: Корстин об изоляции и уходе спонсоров

После завершения спортивной карьеры двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин заняла должность генерального директора Единой Лиги ВТБ. В интервью NEWS.ru она рассказала о перспективах развития турнира, влиянии международной изоляции на российский баскетбол и раскрыла подробности матча всех звезд.

«Хотим показать, как можно красиво делать шоу»

— Вы завершили карьеру в 2013 году. Чем хотели заниматься после ее окончания и как пришли к работе в Единой лиге ВТБ?

— Я хотела остаться в баскетбольном мире, но точно знала, что не тренером. Кочевая жизнь очень утомила — бесконечные перемещения и переезды. Искала себя, но училась на протяжении всей карьеры, последние два года — на спортивного менеджера. Тогда и поняла, что хочу стать именно им. Сергей Борисович Иванов предложил мне работу в Лиге, и я не смогла отказаться. Спасибо ему за этот шанс.

— Планируете ли вы приглашать в Единую лигу ВТБ новые команды? Стали ли условия для вступления жестче после неудачного опыта с «Руной»?

— Мы поняли, что нужно внимательнее изучать заявки новичков и их финансовые обязательства. Многие не предоставляют достоверную информацию и умалчивают о возможных проблемах. Сначала было одно, а потом все оказалось по-другому. У нас достаточно жесткие требования для вступления — сейчас изучаем все заявки очень внимательно. На данном этапе нет достойных команд, которые могли бы соответствовать спортивному уровню и выглядеть финансово стабильно.

— Переживает ли руководство Лиги из-за сокращения количества участников?

— Не могу сказать, что мы гонимся за количеством, скорее за качеством. Стремимся сохранить высокий уровень Лиги и думаем над различными форматами. В последние несколько лет они были удачными и интересными для болельщиков. В этом году у нас появилось международное соревнование — внутрисезонный кубок с участием зарубежных клубов Winline Basket Cup.

— Оправдываются ли ожидания от старта Winline Basket Cup? Как ведется работа в условиях отстранения РФ от международных соревнований?

— На сегодняшний день Winline Basket Cup — одно из немногих, а то и единственное международное соревнование. Во время отстранения главная цель — привлечь иностранные команды и дать командам опыт поиграть с коллективами из Европы. У нас участвуют «Мега» [из Сербии] и «Игокеа» [из Боснии и Герцеговины]. Сейчас это очень непросто: огромная организация и долгие согласования. Иностранные команды другие в плане стиля баскетбола. Мы также хотим показать, как можно красиво делать шоу: оформление арены, привлечение известных артистов и селебрити. Пытаемся превратить каждый матч в яркое событие. Думаю, у нас получается.

— Как вы оцениваете уровень интереса к баскетболу в России?

— Он растет, и это очень радует. У нас часто бывают солд-ауты в Москве, Петербурге, Краснодаре, Казани и Перми. В топ-клубах понимают, что надо работать с болельщиками, а мы со своей стороны пытаемся сделать матчи интересными. Вкладываемся финансово — это стоит больших денег. Зато люди, которые смотрят матчи по телевизору или в интернете, говорят, что им нравится наша качественная картинка. Мы также пытаемся сделать звезд из наших игроков и как можно больше говорим о баскетболе.

«Российские клубы лишились международного опыта и спонсоров»

— Как сильно отстранение РФ повлияло на уровень Лиги? Возможно ли возвращение на международную арену, смогут ли российские команды составить конкуренцию клубам Евролиги?

— В первую очередь пострадали сборные команды страны и Российская федерация баскетбола (РФБ). Молодые российские игроки в мужском и женском баскетболе перестали получать регулярную международную практику. Кроме того, пострадали российские клубы. Они лишились международного опыта и спонсоров, которые сказали: «Если вы не играете в Евролиге, мы урезаем бюджет».

Единая лига, наоборот, воспользовалась этой ситуацией. Мы заполнили промежутки, которые остались от международных соревнований, — сейчас матчи Лиги и Кубка идут практически каждый день. Общаемся c коллегами из Европы, и они недовольны тем, что Евролига расширяется и забирает дни у национальных чемпионатов. Европейские клубы разделяют внутреннее первенство и Евролигу. У нас команды сконцентрированы на Единой лиге ВТБ, потому что больше ничего нет. Пользуемся этим золотым временем. Стараемся создать конкурентные условия для наших клубов, экспериментируем с форматами и привлекаем иностранные команды.

Перед началом сезона мы сделали российский Суперкубок международным турниром и провели его в Белграде с участием наших лучших команд и клубов Евролиги, которые мы обыграли. Считаю, это был отличный опыт как для Лиги, так и для отечественных коллективов. Несмотря на ограничения, в Лиге играют большое количество иностранцев очень высокого уровня.

— Ходят слухи, что НБА хочет запустить свой проект в Европе. Что думаете по этому поводу? Планируют ли российские клубы принять участие в этом турнире?

— Там своя борьба. Всё пока на уровне слухов, нет никакой официальной информации. Мы делаем свое дело и внимательно следим за ситуацией. Если нас в какой-то момент примут обратно, то мы попытаемся стать частью этого глобального соревнования. Там будет высокий уровень и интересная спортивная составляющая. Пока нас никто не приглашал.

— Как оцените интригу на старте сезона Единой лиги ВТБ?

— Сезон очень непредсказуемый — много борьбы и неожиданных результатов. Сейчас на первом месте идет ЦСКА, но он проиграл УНИКСу. Казанцы в свою очередь уступили клубу «Бетсити Парма». Кто бы мог подумать! Команды продолжают подписывать новых сильных игроков. Даже те, кто находится чуть ниже в таблице, конкурентоспособны и борются за победы в каждой игре. Думаю, интрига будет сохраняться до конца чемпионата.

— Многие следят за МБА-МАИ из-за полностью российского состава. В первом сезоне они выстрелили, во втором получилось не всё, сейчас опять начали хорошо и идут высоко. С чем можно это связать?

— Первый сезон был эффектом неожиданности. Они хотели закрепиться — у нас есть правило, что пришедшая в Лигу команда проходит испытательный срок. Видимо, удачный старт их обнадежил, и во втором сезоне получилось не очень. Затем клуб сделал соответствующие выводы и сейчас играет очень достойно. Это радует, они большие молодцы. Сезон только начался, у них много побед и пятая строчка в турнирной таблице.

— Какие еще неожиданности можете отметить на старте сезона?

— Неожиданные результаты были и будут. Команды сыграли два или три овертайма в сезоне — это интересно. Мне самой любопытно наблюдать за матчами. Нравится, что российские игроки выступают в роли лидеров и получают много времени на паркете. Здорово, что есть и сильные иностранцы, и россияне, и молодежь, которая становится лучше.

— Алексей Швед теперь в УНИКСе. Он много где поиграл и имеет колоссальный опыт. Поможет ли защитник казанскому клубу бороться за высокие места?

— Алексей Швед всегда играл ярко, но его команды не всегда давали результат. Сейчас, с высоты игрового опыта, он стал более взвешенным баскетболистом. У него есть возможность помочь казанцам стать лучше. Тем более в команде работает очень грамотный специалист — Велимир Перасович. Он найдет применение талантам Алексея. Но одним игроком чемпионат не выиграть — в Единой Лиге большая конкуренция и длинный сезон.

— Могли бы вы назвать топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ?

— Мело Тримбл, Джален Рейнольдс, Патрик Миллер, Трент Фрейзер, а также Брендан Адамс. У нас много классных игроков.

— В каком формате пройдет матч всех звезд 2026 года? Кто будет играть, ожидаются ли интересные нововведения?

— В этом году матч всех звезд будет юбилейным — десятым. Хотим собрать все самые удачные моменты из предыдущих. Мы знаем, что нравится нашим зрителям и больше всего их привлекает. Постараемся сделать мегашоу! В данный момент мы разрабатываем форму и окончательный формат проведения матча. Наверное, самый удачный — когда российские звезды Лиги играют против иностранных. Сейчас не буду раскрывать все карты, но зрителей ждет большое количество сюрпризов. Приходите, будет классно!

