«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности

Суд в Москве приговорил преподавательницу театральной студии к 13 годам лишения свободы: она развращала своих несовершеннолетних учениц и имела с ними сексуальные контакты. Педагог это не отрицала, но утверждала, что все происходило по желанию девочек. Что рассказали пострадавшие об учительнице-педофилке, почему не жаловались родителям, могут ли изменить наказание осужденной — в материале NEWS.ru.

Что рассказали пострадавшие об учительнице-педофилке

Екатерина Кирсанова была задержана 3 октября 2024 года, когда бывшие воспитанницы и коллеги женщины рассказали о ее преступлениях журналистам. Так, одна из потерпевших учениц заявляла, что педагог буквально потребовала от нее признания в любви.

«Я помню, что она меня посадила и гипнотично [повторяла]: „Скажи, что ты меня любишь“. Я помню, что сказала да и расплакалась», — призналась девушка.

Еще одна ситуация произошла на аттракционе в парижском Диснейленде, куда 12-летняя девочка поехала с Кирсановой.

«Был супернавороченный аттракцион, и мы ехали в темном тоннеле. И вот мы скоро уже выезжаем, и там она меня поцеловала. <…> Потом мы ехали в метро, я была в комбинезоне-шортах. Она смотрит на мои бедра, и я не помню, то ли она потрогала их, то ли что… Но она как-то сказала: „У тебя такие бедра, я тебя хочу“», — вспоминает девушка.

Еще одна пострадавшая пришла на занятия к Кирсановой в возрасте 11 лет. Ее старшая подруга Алина сразу заподозрила нездоровое внимание к школьнице со стороны педагога. Преподавательница и ее юная ученица постоянно обменивались письмами. Женщина купила девочке второй телефон, чтобы та могла скрывать его от родителей и всегда быть на связи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однажды телефон девочки разрядился. Она попросила у подруги зайти в аккаунт во «ВКонтакте» с ее устройства, но после не вышла из учетной записи. Так Алина обнаружила, что 11-летняя девочка ведет переписку романтического содержания с Кирсановой. Она долго уговаривала подругу быть аккуратнее в отношениях с педагогом, а та призналась, что уже имела интимную близость с женщиной.

В чем обвинили преподавательницу театральной школы

В ходе следствия было установлено, что на протяжении нескольких лет Екатерина Кирсанова систематически развращала малолетних девочек, занимавшихся в ее коллективе. На судебных заседаниях она пыталась возложить вину на самих детей, утверждая, что инициаторами сексуальных связей якобы были они.

В письменных показаниях 45-летней осужденной говорится, что первые близкие отношения с воспитанницей у нее начались в 2017 году. Жертвой стала 10-летняя девочка. Она якобы пришла в театральную студию очень замкнутой — переживала из-за развода родителей. Педагог признает, что старалась ее поддержать, но затем, по ее версии, девочка сама влюбилась в нее и попросила об интимной близости. Кроме того, на допросах женщина рассказывала о других неформальных отношениях со своими ученицами.

По словам осужденной, в нее якобы были влюблены 15-летняя и 17-летняя девочки. Во всех случаях, как утверждает Кирсанова, это происходило из-за того, что она относилась к девочкам по-человечески, помогала и поддерживала их. Коллеги женщины отмечали, что все дети под ее влиянием начинали полностью копировать ее поведение, прическу и стиль одежды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое наказание назначили педагогу за развращение учениц

В итоге педагога признали виновной в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии. В соответствии с частью 4 статьи 132 Уголовного Кодекса РФ, наказание за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет лишения свободы, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его мнению, Кирсанова получила «по нижней планке». Он предположил, что такой мягкий приговор мог быть обусловлен, в частности, положительной характеристикой подсудимой.

«В рамках уголовного дела родственники имели право заявить гражданский иск о взыскании морального вреда. Если были потрачены деньги, например, на лечение у психологов и психиатров, то родственники могут взыскать еще и материальный вред», — отметил Лунев.

Он также не исключил, что сторона защиты, вероятно, будет обжаловать приговор, поскольку усмотрит возможность его смягчения в суде апелляционной инстанции и назначения итогового приговора ниже 12 лет.

В свою очередь адвокат и правозащитник Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru счел приговор в виде 13 лет лишения свободы соответствующим сложившейся судебной практике.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В нашем обществе принято, что именно права и свободы детей, тем более их половая неприкосновенность, особенно охраняются законом. Именно этим обусловлены значительные сроки за данную категорию преступлений», — объяснил Карабанов.

Он добавил, что в случае заявления родственниками гражданского иска для возмещения причиненного морального вреда суд может определить нанесенный вред в несколько миллионов рублей.

Читайте также:

Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности

12 девочек и один педофил: мужчина развелся с женой и начал охоту на школьниц

Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом