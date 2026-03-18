Что известно о причине исключения депутата Свинцова из ЛДПР Депутата Свинцова исключили из партии из-за действий, порочащих имидж ЛДПР

Депутата Госдумы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР, так как он порочил репутацию партии, сообщила NEWS.ru замруководителя Центрального аппарата политической силы Элеонора Кавшар. Также она упомянула массовые жалобы на чиновника со стороны россиян.

Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, — отметила она.

Ранее Кавшар сообщила, что Свинцова исключили из ЛДПР. По ее словам, соответствующее решение было принято единогласно.

Сам Свинцов уже объяснил слухи о своем исключении из партии естественной текучкой кадров. В частности, он объяснил, что в ЛДПР состоит около 400 тыс. человек и за последние пять лет в нее вступили примерно 100 тыс. новых членов. При этом среди покинувших политическую силу насчитывается всего около 10 тыс. человек, уточнил он.

