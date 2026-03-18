Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 16:04

Что известно о причине исключения депутата Свинцова из ЛДПР

Депутата Свинцова исключили из партии из-за действий, порочащих имидж ЛДПР

Андрей Свинцов Андрей Свинцов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутата Госдумы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР, так как он порочил репутацию партии, сообщила NEWS.ru замруководителя Центрального аппарата политической силы Элеонора Кавшар. Также она упомянула массовые жалобы на чиновника со стороны россиян.

Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, — отметила она.

Ранее Кавшар сообщила, что Свинцова исключили из ЛДПР. По ее словам, соответствующее решение было принято единогласно.

Сам Свинцов уже объяснил слухи о своем исключении из партии естественной текучкой кадров. В частности, он объяснил, что в ЛДПР состоит около 400 тыс. человек и за последние пять лет в нее вступили примерно 100 тыс. новых членов. При этом среди покинувших политическую силу насчитывается всего около 10 тыс. человек, уточнил он.

Также сообщалось, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В этом случае она сменит на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Виктория Казагачева
Елена Васильченко
Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.