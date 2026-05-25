Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:53

«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД

Миронов: ЛДПР без Жириновского не выйдет на второе место в ходе выборов в ГД

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ЛДПР не выйдет на второе место в ходе выборов в Госдуму, предположил лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, кроме Владимира Жириновского у них ничего нет.

Не получается у ЛДПР выдвинутся на второе место. Кроме Жириновского у них ничего нет. А Жириновского нет. Нынешний не может. Я думаю, что второе место будет за нами. Понятно, что пока нам «Единую Россию» не обогнать, — заявил он.

Миронов добавил, что коммунисты «тихой сапой» пытаются занять второе место. Также, по его мнению, партия «Новые люди» — «пустой фантик», хотя и пытается привлечь молодежь.

Ранее медиум Михалил Алмазов вспомнил предсказание Жириновского о том, что Украину поделят как пирог. По его словам, политик также пророчил, что президент Украины Владимир Зеленский после поражения страны попытается сбежать в Польшу.

Также друг основателя ЛДПР сообщил о четырех покушениях на жизнь политика. По словам собеседника, враги Жириновского пытались подстроить ему авиа- и автокатастрофы, а также отравление лекарственными препаратами.

Власть
ЛДПР
Сергей Миронов
Справедливая Россия
Александр Чеков
А. Чеков
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заметили отсутствие реакции Запада на теракт в Старобельске
Песков: цена на газ для Армении изменится, если страна уйдет из ЕАЭС
«Спешила на орешник в цвету»: Захарова о поездке Тихановской в Киев
Профессор ответил, почему выросло число депрессий
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.