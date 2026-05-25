«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД Миронов: ЛДПР без Жириновского не выйдет на второе место в ходе выборов в ГД

ЛДПР не выйдет на второе место в ходе выборов в Госдуму, предположил лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, кроме Владимира Жириновского у них ничего нет.

Не получается у ЛДПР выдвинутся на второе место. Кроме Жириновского у них ничего нет. А Жириновского нет. Нынешний не может. Я думаю, что второе место будет за нами. Понятно, что пока нам «Единую Россию» не обогнать, — заявил он.

Миронов добавил, что коммунисты «тихой сапой» пытаются занять второе место. Также, по его мнению, партия «Новые люди» — «пустой фантик», хотя и пытается привлечь молодежь.

Ранее медиум Михалил Алмазов вспомнил предсказание Жириновского о том, что Украину поделят как пирог. По его словам, политик также пророчил, что президент Украины Владимир Зеленский после поражения страны попытается сбежать в Польшу.

Также друг основателя ЛДПР сообщил о четырех покушениях на жизнь политика. По словам собеседника, враги Жириновского пытались подстроить ему авиа- и автокатастрофы, а также отравление лекарственными препаратами.