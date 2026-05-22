В Госдуме предупредили о последствиях роста цен на топливо Депутат Миронов: подорожание топлива может вызвать рост цен на еду

Подорожание топлива может привести к повышению цен на продукты питания, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. На этом фоне, по его словам, необходимо принять закон, ограничивающий рост стоимости бензина уровнем инфляции.

Потеря контроля над топливным рынком в разгар сельхозработ может обернуться значительным подорожанием продовольственных товаров. С начала 2026 года бензин в РФ подорожал на 3,95%, что выше уровня общей инфляции. По данным Росстата на 18 мая, стоимость АИ-95 вплотную приблизилась к отметке в 70 рублей за литр, и эксперты прогнозируют, что это не предел. Наступил период пикового спроса на топливо, и самое время государству использовать рычаги сдерживания цен. В апреле правительство пошло на полный запрет экспорта бензина, что хоть как-то стабилизировало ситуацию, но в эмбарго не включили дизтопливо, — высказался Миронов.

Он отметил, что из-за кризиса в Персидском заливе стоимость дизельного топлива выросла, и оно стало активно экспортироваться за границу, после чего оптовики увеличили цены на 14%. По словам депутата, Министерство энергетики не отреагировало на эту ситуацию должным образом, поэтому необходимо срочно принять меры и запретить экспорт всех продуктов нефтепереработки.

Нужен закон об ограничении цен на топливо уровнем инфляции: прозрачные, общие для всех правила. Будет закон — будет ответственность за его неисполнение, а сейчас нефтяники пожмут плечами и найдут тысячу причин для повышения цен на АЗС. А пострадают потребители — автовладельцы, перевозчики, аграрии, да и все население, — резюмировал Миронов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о специальных соглашениях между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Документ предусматривает, что Минэнерго и ФАС совместно с производителями установят четкие объемы поставок, необходимые для удовлетворения национальных потребностей.