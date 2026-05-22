Спасатели возобновили поиски детей после обрушения общежития в ЛНР Спасательные работы на месте обрушения общежития в ЛНР возобновлены

Поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске возобновлены, рассказал представитель экстренных служб. По его словам, которые приводит РИА Новости, угроза повторной атаки ВСУ снята.

Работы на месте обрушения общежития возобновились, — отметил он.

Ранее в МЧС России сообщили, что поисково-спасательные работы на месте ЧП временно остановили из-за угрозы повторного удара Вооруженных сил Украины. Под завалами продолжают находиться люди.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Утром 22 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областей.