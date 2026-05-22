ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 217 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Украинские военные пытались атаковать 18 регионов России, среди которых Московский регион и Санкт-Петербург.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, силы ПВО сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Санкт-Петербург.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.