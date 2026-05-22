Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 07:18

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 217 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Украинские военные пытались атаковать 18 регионов России, среди которых Московский регион и Санкт-Петербург.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, силы ПВО сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Санкт-Петербург.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.

Власть
Минобороны РФ
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик Тишковец: пик холода в Москве наступит ночью 28 мая
Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области
Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех
Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию
Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню
Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд
Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая
Российские баскетболисты попали в смертельное ДТП на автобусе
Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке
«Взлетит на воздух все»: названо тайное прозвище Каллас в Европарламенте
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика
Жители канадской провинции проголосуют за отделение от страны
Прорвали оборону и захватили укреппозиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 мая
Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния
Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ВСУ
Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы
Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.