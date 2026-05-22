«Величайший и бесстрашный»: умер один из известных в мире автогонщиков NASCAR сообщила о смерти американского автогонщика Буша на 42-м году жизни

Американский автогонщик Кайл Буш ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в своих социальных сетях. Причина смерти не раскрывается.

Организация выразила соболезнования родным, команде и всем поклонникам гонщика. В сообщении добавляется, что ранее спортсмен был госпитализирован из-за тяжелого заболевания.

Мы с глубокой скорбью и болью сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона Кубка и одного из величайших и самых бесстрашных гонщиков нашего спорта. Ему был 41 год. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье Бушей, команде Richard Childress Racing и всему сообществу автоспорта, — указано в сообщении.

Буш выступал в высшей серии NASCAR с 2003 года. За свою карьеру он дважды становился чемпионом главного кубка — в 2015 и 2019 годах. В 2023-м его включили в символический список 75 величайших гонщиков в истории ассоциации.

За рулем Буш славился агрессивным стилем и умением бороться до финиша. Этим он заслужил репутацию одного из самых бесстрашных пилотов своего поколения.

Ранее сообщалось, что миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленобласти во время езды на мотоцикле. Он не справился с управлением на изгибе дороги и столкнулся с автомобилем, от полученных травм он скончался на месте.