США пообещали колоссальные пошлины на импорт палладия из России

Министерство торговли США объявило о намерении ввести компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. Размер сбора составит 109,1% от стоимости поставляемой продукции, указано в Федеральном реестре американского правительства.

Американская сторона утверждает, что российские производители получают субсидии, которые подпадают под действие торговых ограничений США. Меры, в частности, коснутся продукции АО «Уральские инновационные технологии» и АО «Приокский завод цветных металлов».

В этом месяце ведомство уже ввело антидемпинговые пошлины в 132,83% на аналогичные поставки. В сентябре 2025 года Федеральная комиссия по международной торговле признала, что импорт российского палладия наносит ущерб местным производителям.

Разбирательство было запущено после обращения профсоюзов и американского бизнеса. Оно ведется с 2024 года.

Палладий широко применяется в производстве автомобильных катализаторов, электронике и химической промышленности. Введение высоких пошлин может осложнить его поставки на американский рынок и повлияет на цены для конечных потребителей.

Ранее правительство России продлило до 30 ноября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, сообщили в кабмине. Предыдущее ограничение, введенное в ноябре 2025 года, действовало до 31 мая.

