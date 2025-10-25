Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла

Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла РБК: платина и палладий могут начать расти в цене следом за золотом

Инвесторы стали испытывать повышенный интерес к платине и палладию, эти металлы перешли из категории «подушки безопасности» в полноценные доходные инструменты, рассказал РБК CEO компании Moneymatika Максим Мольдерф. Драгметаллы теперь формируют защитное ядро, способное приносить доходность, сравнимую с акциями.

Платина переживает настоящий ренессанс: ее цена с начала года выросла более чем на 50%, обновив десятилетний максимум. Этот рост обусловлен структурным дефицитом, продолжающимся третий год подряд. Металл активно используется в водородной энергетике, а также замещает подорожавший палладий в автокатализаторах. Кроме того, выгодное ценовое соотношение с золотом вызвало рост инвестиционного спроса на 176% в ювелирном секторе Китая.

Палладий, хотя и уступил часть рынка, также сохраняет устойчивый спрос и балансирует на грани дефицита после многолетнего недостатка предложения. С начала года палладий подорожал примерно на 30%. Спрос поддерживается необходимостью в катализаторах для соблюдения ужесточающихся экологических норм.

Ранее стало известно, что покупка золота становится более выгодным вложением средств по сравнению с банковскими вкладами при горизонте инвестирования от пяти лет. Экономист и финансовый эксперт Александр Гриф сообщил, что доходность вложений в драгметалл значительно превысила проценты по депозитам.