Назван срок оформления первых больничных для самозанятых

Чтобы получить право на оплачиваемые больничные, начиная с 2026 года, самозанятым следует добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и вносить страховые взносы, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Первые выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны после полугода уплаты взносов.

Новая возможность будет предоставлена с 1 января 2026 года для граждан, применяющих налог на профессиональный доход. Как пояснил Ярослав Нилов, регистрация в Социальном фонде и выбор программы страхования — сугубо добровольные шаги. После этого самозанятому предстоит ежемесячно платить взносы, выбрав одну из двух предлагаемых программ.

Система оформления больничных для самозанятых будет построена на страховых принципах, продолжил Нилов. Выплаты можно будет получить не только в случае собственной болезни, но и при необходимости ухода за заболевшим ребенком.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.