«Фламинго» — на Чувашию: ракетная атака, последствия, что в других регионах

В Чувашии объявили ракетную опасность, сообщили в правительстве региона. Какие подробности известны, состоялась ли атака, каковы последствия, что происходит в других регионах?

Ракетная атака на Чувашию: что известно, последствия

«„Ракетная опасность!“ подается для предупреждения населения о возникшей угрозе ракетной или авиационной опасности при угрозе поражения противником населенного пункта с воздуха», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT утверждает, что на Чувашию летели две ракеты «Фламинго». Ни одна из них не достигла цели, пострадавших нет; обломки упали в лесу на отдалении от населенных пунктов. Baza пишет, что один снаряд сбили, второй — ушел в сторону соседней Оренбургской области.

В регионе работали сирены; родители получили СМС-уведомления с просьбой забрать детей из дошкольных учреждений и школ, утверждают источники.

«Фламинго» — крылатая дальнобойная ракета с заявленной дальностью три тысячи километров. Западные эксперты ранее отмечали, что эти ракеты — провал для ВСУ, так как они не достигают целей.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что в других регионах, где впервые объявили ракетную опасность

Помимо Чувашии, ракетную опасность объявили в ряде других регионов: впервые — в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии, пишут СМИ.

Домофоны в городах Татарстана — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — предупреждали местных жителей о ракетной опасности и подсказывали укрыться в подъездах и подвалах, пишет Telegram-канал Mash.

Движение транспорта ограничивали частично или полностью в Казани, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске, Чебоксарах, Пензе, Саратове, Самаре. По словам жителей регионов, отметили источники, мобильный интернет был отключен. В самарском аэропорту Курумоч эвакуировали пассажиров и сотрудников, говорится в публикациях.

«Отражена воздушная атака на Ростовскую область. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на ул. Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, информация уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявил отбой ракетной опасности в регионе в 15:09 мск.

«Отбой ракетной опасности на территории Оренбургской области. Режим воздушных ограничений — план „Ковер“ — снят», — сообщил Солнцев.

В Свердловской области предупреждение сняли около 15:32 мск, сообщил губернатор Денис Паслер. МЧС Татарстана сообщило, что режим «Ракетная опасность» снят около 15:09 мск.

«Обстановка в городе спокойная. Все ранее введенные ограничения сняты. Движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме, городская инфраструктура работает без ограничений. Город живет и работает в обычном режиме», — заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Город Чебоксары, Чувашия Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Что произошло в Курске и Белгороде 27 февраля

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в 11:40 мск, что беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в регионе. Под удар попал автосервис на юге города, в Сеймском округе. Один человек погиб — 25-летний сотрудник предприятия, уточнил он.

«Еще трое мужчин, в числе которых двое клиентов автосервиса, пострадали, у них осколочные ранения. Им оказали первую помощь и сейчас госпитализируют в Курскую областную больницу», — сообщил Хинштейн.

Кроме того, около полуночи 27 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По сообщениям СМИ, применялись американские РСЗО HIMARS.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара по Белгороду пострадавших не было.

