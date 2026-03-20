ЕС захотел отложить отказ от российской нефти

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к тому, что Евросоюз отложит отказ от российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее сырье планировалось замещать с Ближнего Востока.

Планируемый поэтапный отказ от российского газа был основан на ожиданиях, что ЕС сможет получать больше поставок из Ближнего Востока и США. Кроме того, растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен, — говорится в публикации.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов заявил, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.