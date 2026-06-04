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04 июня 2026 в 17:05

Экономист заявил, что уплаченные за российскую нефть деньги застряли

Экономист Клепач: уплаченные за нефть из России деньги Индии остаются за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Деньги, уплаченные Индией за российскую нефть, в основном остаются за рубежом, заявил в интервью NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, из-за этого отечественные компании не чувствуют себя богатыми даже при огромном торговом сальдо ($50 млрд продаж против $5 млрд закупок).

Насколько я знаю, оплата идет и в долларах, и в других валютах. В основном они остаются за рубежом. На языке платежного баланса это называется оттоком капитала. Но это все равно наши средства, за счет которых, видимо, идут платежи за фрахт и т. д. <...> В идеале надо создать механизм, который бы позволял в значительной мере инвестировать эти средства в Индию совместно с индийцами, — сказал Клепач.

Ранее экономист призвал не копить рупии. Как считает Клепач, вместо этого следует создавать совместные предприятия и наращивать импорт из Индии, чтобы снизить зависимость от Китая.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ЕС в вопросе антироссийских нефтяных санкций ведет себя как гоголевская унтер-офицерская вдова, высекшая сама себя. По его словам, если перефразировать известную поговорку, то рестрикции приходят и уходят, а европейская потребность в отечественном сырье остается навсегда, отметил парламентарий.

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