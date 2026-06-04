В МИД раскрыли, как отношения с РФ влияют на стоимость газа в странах ЕС

В МИД раскрыли, как отношения с РФ влияют на стоимость газа в странах ЕС Захарова: в Венгрии и Словакии цены на газ ниже, чем в других странах

Политически мотивированный отказ ЕС от российского сырья противоречит не только основополагающим принципам объединения, но и логике экономической целесообразности и энергетической безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос NEWS.ru. По данным дипломата, в Венгрии и Словакии, которые не проводят конфронтационную политику в отношении России, цены на энергоносители значительно ниже.

Если сравнить показатели стоимости газа и электроэнергии в странах ЕС и отдельно в Венгрии, то, согласно последним опубликованным данным, во втором полугодии 2025 года цены на газ в Венгрии были в 3,6 раза ниже среднего значения по ЕС. А цены на электричество — в 2,7 раза ниже, чем в ЕС, — заявила Захарова.

По словам дипломата, Евросоюз отказывается от российских энергоносителей, невзирая на интересы своих стран-членов. Она отметила, что объединение продолжает поддерживать власти Украины.

Наша официальная позиция заключается в недопустимости финансирования международного терроризма. Абсолютно очевидно, что киевский режим осуществляет террористические акты. Идеология при этом основана на неонацистских установках. Любая страна, которая осуществляет финансирование, поставляя при этом оружие и поддерживая политически, является соучастником этого, — подчеркнула Захарова.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что полный отказ страны от российских энергоносителей невозможен. По его словам, Будапешт намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов. Политик также выразил мнение, что после завершения украинского конфликта никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере. Он добавил, что такой сценарий не устроит ни Европу, ни Россию.