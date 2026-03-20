20 марта 2026 в 21:26

Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов

Средства ПВО сбили 91 дрон ВСУ над регионами России за шесть часов

Российские средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 украинский дрон над регионами РФ за шесть часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Белгородскую и Московскую области.

20 марта текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей и Московского региона, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

До этого в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе, как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

ПВО
ВСУ
БПЛА
Россия
