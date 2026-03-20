Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию зарубежных СМИ о том, что он якобы передал США предложение Москвы об отказе передачи Ирану разведданных взамен на отмену помощи Украине. В своем Х он также поблагодарил конгрессвумен Анну Паулину Луну за предупреждение о кампании лжи.

Фейк, — написал Дмитриев.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что в США ведется целенаправленная кампания, направленная на ухудшение отношений с Россией. По его мнению, за этим стоят представители политических элит, которые не хотят отказываться от русофобских настроений. Эксперт подчеркнул, что об этом свидетельствует информационная повестка американских СМИ и их реакция на попытки президента Дональда Трампа наладить диалог с Москвой.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.