Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 21:06

Дмитриев назвал фейком информацию о предложении России США по разведданным

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию зарубежных СМИ о том, что он якобы передал США предложение Москвы об отказе передачи Ирану разведданных взамен на отмену помощи Украине. В своем Х он также поблагодарил конгрессвумен Анну Паулину Луну за предупреждение о кампании лжи.

Фейк, — написал Дмитриев.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что в США ведется целенаправленная кампания, направленная на ухудшение отношений с Россией. По его мнению, за этим стоят представители политических элит, которые не хотят отказываться от русофобских настроений. Эксперт подчеркнул, что об этом свидетельствует информационная повестка американских СМИ и их реакция на попытки президента Дональда Трампа наладить диалог с Москвой.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

Кирилл Дмитриев
США
Россия
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известные подробности последствий крушения самолета в Коломне
Стало известно, что ЕС может отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Молдавский парламент принял решение по соглашению о создании СНГ
«Чрезвычайные изменения»: в ЕС забили тревогу из-за численности украинцев
Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах
Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты
Путин поздравил военных 60-й бригады и 127-й дивизии с новыми званиями
Трамп рассказал, почему США не могут уйти из Ирана
Американский хостинг-гигант уходит из России
Электричество отключат по всей Украине
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.