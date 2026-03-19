Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:52

Стало известно, кто в США проводит кампанию по ухудшению отношений с РФ

Политолог Блохин: элита США не желает сотрудничать с РФ из-за своей русофобии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В США развернута целенаправленная кампания по ухудшению отношений с Россией, инициаторами которой выступают представители американских политических элит, не желающие отказываться от русофобской повестки, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, это подтверждается информационной повесткой местных СМИ и реакцией на шаги главы Белого дома Дональда Трампа по нормализации диалога с Москвой.

Действительно, в американских СМИ и соцсетях подается выдуманная информация, где дискредитируется Россия и желание Трампа наладить с нашей страной отношения. От этой акции не отказываются многие годы, потому что сторонников нормализации диалога с РФ в США можно пересчитать по пальцам. Даже в администрации Трампа не все так просто: есть сторонники, есть противники. Элиты США где-то на 95% русофобские, включая и республиканскую, и демократическую партию, и финансовых доноров, которые стоят за ними. Я не говорю о глубинном государстве. Как только Трамп делает какие-то заявления по нормализации отношений с Россией, его сразу все критикуют. Даже войну в Иране интерпретируют так, будто бы она идет на руку РФ, — пояснил Блохин.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что в Вашингтоне идет скоординированная кампания с целью усиления напряженности в отношениях с Россией. По ее словам, в информационном поле распространяется множество фейков, цель которых — сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном.

США
Россия
Дональд Трамп
Иран
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.