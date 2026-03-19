Стало известно, кто в США проводит кампанию по ухудшению отношений с РФ Политолог Блохин: элита США не желает сотрудничать с РФ из-за своей русофобии

В США развернута целенаправленная кампания по ухудшению отношений с Россией, инициаторами которой выступают представители американских политических элит, не желающие отказываться от русофобской повестки, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, это подтверждается информационной повесткой местных СМИ и реакцией на шаги главы Белого дома Дональда Трампа по нормализации диалога с Москвой.

Действительно, в американских СМИ и соцсетях подается выдуманная информация, где дискредитируется Россия и желание Трампа наладить с нашей страной отношения. От этой акции не отказываются многие годы, потому что сторонников нормализации диалога с РФ в США можно пересчитать по пальцам. Даже в администрации Трампа не все так просто: есть сторонники, есть противники. Элиты США где-то на 95% русофобские, включая и республиканскую, и демократическую партию, и финансовых доноров, которые стоят за ними. Я не говорю о глубинном государстве. Как только Трамп делает какие-то заявления по нормализации отношений с Россией, его сразу все критикуют. Даже войну в Иране интерпретируют так, будто бы она идет на руку РФ, — пояснил Блохин.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что в Вашингтоне идет скоординированная кампания с целью усиления напряженности в отношениях с Россией. По ее словам, в информационном поле распространяется множество фейков, цель которых — сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном.