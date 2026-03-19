В Конгрессе заявили о скоординированной кампании по срыву контактов с РФ Конгрессвумен Луна: в США идет кампания с целью обострения отношений с Россией

В США идет скоординированная кампания с целью усиления напряженности в отношениях с Россией, заявила член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на своей странице в соцсети Х. По ее словам, в информационном поле распространяется множество фейков, цель которых — сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряженности в отношениях с Россией. <...> США и действующая администрация активно участвуют в переговорах с Россией о мире, никому не удастся помешать этому, — отметила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры Москвы с Украиной и США на данный момент находятся на паузе. Но Россия продолжит сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших, уточнил он.

До этого Песков указал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.