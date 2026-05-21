Отец запретил детям ходить в школу, чтобы истязать их электрошокером

Житель Кубани был осужден на четыре года за пытки своих детей электрошокером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд на Кубани назначил четыре года и три месяца колонии местному жителю за истязание своих малолетних детей, в том числе с использованием электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Установлено, что 33-летний мужчина также запрещал несовершеннолетним посещать школу, чтобы скрыть следы преступлений.

Отрадненский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что житель Отрадненского района Кубани с сентября 2023 года по октябрь 2025 года систематически истязал своих малолетних детей: 10‑летнюю дочь и восьмилетнего сына. Мать пострадавших детей скончалась ранее от коронавирусной инфекции.

До этого жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына. Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года осужденный избивал ребенка.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

