Отец запретил детям ходить в школу, чтобы истязать их электрошокером Житель Кубани был осужден на четыре года за пытки своих детей электрошокером

Суд на Кубани назначил четыре года и три месяца колонии местному жителю за истязание своих малолетних детей, в том числе с использованием электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Установлено, что 33-летний мужчина также запрещал несовершеннолетним посещать школу, чтобы скрыть следы преступлений.

Отрадненский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что житель Отрадненского района Кубани с сентября 2023 года по октябрь 2025 года систематически истязал своих малолетних детей: 10‑летнюю дочь и восьмилетнего сына. Мать пострадавших детей скончалась ранее от коронавирусной инфекции.