Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:33

Кондратьев назвал приоритеты 2026 года для Краснодарского края

Кондратьев: на Кубани сохранены все выплаты для льготников

Вениамин Кондратьев Вениамин Кондратьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главные приоритеты Кубани на 2026 год — сохранение экономической и социальной стабильности, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что в краевом бюджете сохранены все действующие меры социальной поддержки.

Главный приоритет Кубани в условиях вызовов — сохранение экономической и социальной стабильности, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости.<...> Мы сохранили в краевом бюджете все действующие меры социальной поддержки, направив в этом году на различные выплаты и льготы для семей участников СВО, семей с детьми, детей-сирот и ветеранов 117 млрд рублей, — сказал Кондратьев.

Он добавил, что особое внимание уделяется развитию промышленности, АПК и курортов. Укрепление экономики напрямую отражается на качестве жизни — благоустройстве, ремонте дорог, строительстве школ и поликлиник. По словам губернатора, регион участвует в 14 нацпроектах.

Ранее Кондратьев рассказал, что Кубань предоставляет участникам СВО одну из самых высоких единовременных выплат в России. Всего, по его словам, военнослужащим доступно свыше 140 мер поддержки — от бесплатных земельных участков до сертификатов на санаторно-курортное лечение.

Общество
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
льготники
соцподдержка
приоритеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.