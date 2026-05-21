Кондратьев назвал приоритеты 2026 года для Краснодарского края Кондратьев: на Кубани сохранены все выплаты для льготников

Главные приоритеты Кубани на 2026 год — сохранение экономической и социальной стабильности, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что в краевом бюджете сохранены все действующие меры социальной поддержки.

Главный приоритет Кубани в условиях вызовов — сохранение экономической и социальной стабильности, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости.<...> Мы сохранили в краевом бюджете все действующие меры социальной поддержки, направив в этом году на различные выплаты и льготы для семей участников СВО, семей с детьми, детей-сирот и ветеранов 117 млрд рублей, — сказал Кондратьев.

Он добавил, что особое внимание уделяется развитию промышленности, АПК и курортов. Укрепление экономики напрямую отражается на качестве жизни — благоустройстве, ремонте дорог, строительстве школ и поликлиник. По словам губернатора, регион участвует в 14 нацпроектах.

Ранее Кондратьев рассказал, что Кубань предоставляет участникам СВО одну из самых высоких единовременных выплат в России. Всего, по его словам, военнослужащим доступно свыше 140 мер поддержки — от бесплатных земельных участков до сертификатов на санаторно-курортное лечение.