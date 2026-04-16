«Разгона инфляции не будет»: депутат Бессараб о пенсиях и новых льготах

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью NEWS.ru объяснила, почему регионы платят несовершеннолетним матерям по 100 тысяч, кому и как собираются «докрутить» социальные льготы, а также раскрыла детали новых выплат для семей с детьми до 23 лет.

Как выросли пенсии, не разгонят ли они инфляцию

— Светлана Викторовна, насколько индексация пенсий соответствует потребностям пенсионеров? Не спровоцирует ли она рост инфляции?

— Мы не ожидаем разгона инфляции. Пенсионное обеспечение — это одна из важнейших социальных гарантий, предоставляемых государством. Однако сегодня нужно обратить внимание на то, что уровень индексации пенсий превышает установленный Росстатом процент инфляции за предыдущий период. У получателей страховых пенсий произошло повышение на 7,6%. Это более 38 млн россиян, в том числе 8 млн работающих пенсионеров. Все они с 1 января текущего года получили повышенные выплаты.

При этом с 1 февраля были увеличены на 5,6% (по данным Росстата, на уровень инфляции) все социальные выплаты и гарантии. Их больше 40 наименований. Например, пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице — все выплаты, привязанные к МРОТ, выросли более чем на 20%. Это существенное повышение.

Кроме того, с 1 апреля были повышены пенсии для получателей социальных пенсий — их более 4 млн в России. По сути, социальная пенсия — это обязательное государственное социальное обеспечение. Оно предоставляется гражданам, которые по каким-то причинам не приобрели право на страховую пенсию, а также тем, кто потерял кормильца или является инвалидом.

Наконец, с 1 октября повысятся выплаты для пенсионеров — бывших военнослужащих и экс-сотрудников силового блока. Произойдет увеличение денежного довольствия на 4%.

Россия — социальное государство, которое выполняет обязательства по обеспечению своих граждан.

Готовят ли власти новые меры поддержки семей с детьми

— Достаточен ли действующий в России набор мер поддержки семей с детьми или требуется его расширение и видоизменение? Планируется ли в ближайшее время введение принципиально новых видов помощи?

— Безусловно. Перечень социальных гарантий, льгот для семей с детьми и матерей ежегодно расширяется, а выплаты повышаются.

Социальные гарантии предоставляются как в денежной, так и в натуральной форме, и сам перечень расширяется. В этом году вводятся новые гарантии для матерей-героинь, а также ряд социальных гарантий в трудовом праве. Совсем недавно был принят закон в пользу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Им нельзя будет назначить испытательный срок. Ранее такая норма действовала в отношении матерей, имеющих детей до полутора лет.

Социальное государство должно прежде всего обеспечивать доход семей с детьми. Президент неоднократно обращал внимание на то, что наличие ребенка в семье не должно быть поводом для снижения доходов. По этой причине было введено единое пособие. Оно позволяет задолго до рождения младенца, начиная с ранних сроков беременности матери, встать на учет и при соответствии критериям нуждаемости получать поддержку государства до того момента, пока ребенку не исполнится 17 лет.

Сегодня семьи, в которых воспитываются 10 млн детей, получают единое пособие. Ряд социальных гарантий действуют до достижения ребенком 23 лет, пока он учится на очной форме обучения.

— В ряде регионов страны была введена практика единовременных выплат порядка 100 тыс. рублей для несовершеннолетних беременных девушек. Как вы оцениваете данную инициативу? Считаете ли вы уместным введение дополнительного контроля за целевым расходованием этих средств, а также разработку отдельных льгот и социальных программ для этой категории?

— Любое благое намерение можно истолковать двояко. Даже если это хорошее дело, у нас иногда неправильно его представляют. Безусловно, я изучала эту полемику и могу сказать, что все российские регионы, которые вводят дополнительные социальные гарантии о выплате материальной помощи при рождении ребенка, делают это для того, чтобы дополнительно поддержать, например, студенток, обучающихся на очной форме и не имевших трудовых отношений.

Сегодня девушка будет получать пособие по беременности и родам исходя из минимального размера оплаты труда — до 90 тыс. рублей.

Есть один тонкий момент: девушка, обучающаяся в системе среднего профессионального образования после 9-го класса, и школьница-десятиклассница — это ровесницы. Из-за этого возникают противоречия. В массовом сознании студентка — это взрослый человек, а школьница — ребенок.

Никто не преследует цели понуждать или стимулировать девочек к деторождению. Все понимают, что организм юной девушки еще не готов к такому серьезному физиологическому процессу, как вынашивание ребенка. Но если это уже случилось, что делать региону? Не выплачивать девочке соответствующее пособие? Это было бы жестоко.

Нужно ли менять механизм расчета пенсий в России

— Ведется ли в Госдуме дискуссия о необходимости пересмотра формулы расчета пенсий? Например, в некоторых зарубежных странах на их размер влияют такие факторы, как количество детей в семье, наличие имущества и другие социальные критерии. Стоит ли России изучать и внедрять подобные меры?

— В РФ также существует ряд категорий граждан, пенсионное обеспечение которых предусматривает социальную поддержку государства. У нас, как и в других странах, есть элементы дополнительной помощи, например фиксированная выплата страховой пенсии, назначаемая для содержания иждивенцев пенсионера. Есть пенсии по случаю потери кормильца.

То есть перечень мер поддержки семей, в том числе в зависимости от количества детей, у нас достаточно обширен.

— Введение семейной налоговой выплаты позиционируется как существенное подспорье для граждан с детьми. Требует ли данный механизм настройки или дополнения на текущем этапе реализации?

— С учетом того, что мы только приступили к реализации этого закона в 2026-м, не следует торопиться что-то менять. Давайте посмотрим на результаты по итогам этого года. Но уже сегодня понятно, что достаточно большое количество людей будут претендовать на соответствующую семейную выплату.

Для ее получения требуется наличие трудовых отношений и уплата НДФЛ за предыдущий год. При соответствии критериям нуждаемости семья с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, обучающимися на очной форме, может претендовать на выплату. Оба работающих родителя имеют на это право. Но я уверена, что в будущем перечень льгот для семей с детьми будет только увеличиваться.

