Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы

В феврале 2026 года в России запланирована индексация социальных выплат, а некоторых пенсионеров ждет особая прибавка к пенсии. NEWS.ru рассказывает, как пройдет перерасчет и кому именно увеличат выплаты.

Какой будет февральская индексация

Индексация затронет практически все категории получателей господдержки: семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и безработных. Ее коэффициент составит 6,8% — значение привязано к данным Росстата по инфляции за 2025 год. По этим же причинам будет проиндексирован набор социальных услуг (НСУ) — лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и льготный проезд. Его стоимость повысится с 1728 рублей до 1846 рублей. Льготникам также увеличат ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Индексация затронет практически все основные категории получателей государственной поддержки, включая семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и безработных.

Единый коэффициент индексации составит 6,8%. Это значение привязано к официальным данным Росстата об инфляции за 2025 год и будет применено ко всем соответствующим выплатам.

Помимо этого, на тот же процент будут увеличены:

набор социальных услуг (НСУ), его денежный эквивалент повысится с 1728,46 рублей до 1846 рублей в месяц, НСУ включает обеспечение лекарствами, путевки на санаторно-курортное лечение и льготный проезд;

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), их размер будет увеличен для всех федеральных льготников, которым они положены.

Государственную помощь получат инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации и другие категории, перечисляет в беседе с NEWS.ru руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений, на основе данных госреестров, отмечает он.

«Для пожилых людей — индивидуальный подход. Размер выплат для работающих пенсионеров будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных за год. Неработающим пенсионерам с низким доходом будет предоставляться надбавка, если общая сумма обеспечения не достигает регионального прожиточного минимума пенсионера», — продолжает эксперт. В 2026 году в среднем по России это 16 288 рублей, напоминает Неживой.

Как увеличатся пенсии у людей старше 80 лет

В феврале 2026 года будет произведено повышение страховых пенсий для граждан, достигших 80-летия в январе того же года. По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, для данной категории предусмотрены два изменения.

Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для них будет увеличена вдвое. Во-вторых, с 2025 года в состав этой выплаты официально включена надбавка за уход.

С нового года размер фиксированной выплаты составляет 9584 рубля, надбавка за уход — 1413 рублей. Соответственно, размер страховой пенсии у данной категории пенсионеров увеличится на 10 998 рублей, отмечает Балынин.

Какие выплаты ожидают граждан с инвалидностью

В феврале перерасчет коснется граждан, которым в январе была установлена первая группа инвалидности, напоминает NEWS.ru депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

К фиксированной выплате для этой категории могут добавляться другие меры поддержки. Например, доплата за уход (как уже было сказано выше, это 1413 рублей), а также доплата за нетрудоспособных членов семьи, уточняет Чаплин.

По словам Балынина, размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194 рубля, но при этом учитывается не более трех иждивенцев. Таким образом, итоговая прибавка может составить до 9584 рублей (в случае если на попечении находятся три человека и более).

По словам Чаплина, все перечисленные выплаты назначаются в беззаявительном порядке, если Соцфонд располагает необходимыми сведениями.

