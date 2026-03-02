Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа

Адвокат Сарбаев призвал подавать в суд на взимающих штрафы туроператоров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если туроператоры удерживают штрафы за аннулирование туров в страны Ближнего Востока, на них нужно подавать в суд, сообщил NEWS.ru Григорий Сарбаев. По его словам, закон в этом случае полностью на стороне потребителя, а предприниматели лишь наживаются на туристах.

В этой ситуации придется подавать в суд с обжалованием действий туроператора. Очень важно смотреть договор, который турист заключает. Такого рода форс-мажорные обстоятельства с отменой рейсов и угрозой для жизни, конечно же, не могут стать основанием для того, чтобы штрафовать самого туриста. Мы видим нелетающие самолеты разбомбленные отели… Именно поэтому стоит через суд приструнить такого рода предпринимателей, которые пытаются отправить людей фактически в зону боевых действий, а при отказе туда ехать еще пытаются на них нажиться, — рассказал Григорий Сарбаев.

Источники в отрасли сообщили NEWS.ru, что сегодня часть операторов вместо возврата денег удерживает крупные штрафы за отмену тура. Например, отдельные компании при аннулировании путевки на 4 марта не отдают деньги за всю стоимость поездки, другие за отмену апрельского тура стоимостью 450 тыс. рублей взимают штраф в 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, приходится спать прямо на парковке. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность. Отели объяснили это тем, что в номера должны заселиться другие гости. Россиян также уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами.

