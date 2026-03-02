Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:59

Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»

Турэксперт Лянгерт: возврат денег за путевку зависит от условий договора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне могут вернуть свои деньги, если приобрели тур в страны Ближнего Востока, где разгорелся конфликт, сообщил NEWS.ru адвокат адвокатского бюро «МУР» Антон Лянгерт. По его словам, сумма возврата зависит от того, по чьей инициативе отменяется поездка: по его собственной или на этом настаивает туроператор.

Если тур отменяет оператор (например, из-за проблем с перелетом), вы имеете право на полный возврат стоимости тура или предложение перенести поездку на другие даты. Если вы отказываетесь сами, возврат будет произведен за вычетом фактически понесенных расходов туроператора (стоимость уже выкупленных билетов, отеля, — пояснил Антон Лянгерт.

В худшей ситуации оказались те, кто бронировал туры самостоятельно через иностранные агрегаторы, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Помогать с возвратом потраченных средств им никто не будет.

Людям придется самим писать письма на английском языке в службу поддержки агрегаторов, либо в отели, где они сами бронировали отдых. Если же гражданин приобретал тур через российского оператора, то в случае официальной отмены рейса произойдет стопроцентный возврат денежных средств — и за проживание, и за авиабилеты, — сообщил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали штрафовать российских туристов за отказ от поездок в ОАЭ. Некоторые турагентства включают в стоимость уже понесенные расходы, в том числе удерживаемую отелями сумму при отмене брони. На фоне ситуации на Ближнем Востоке россияне начали отказываться от туров в ОАЭ, запланированных на апрель. Но вернуть деньги не удается не только за туры, но и за авиабилеты — авиакомпании удерживают около 50% стоимости.

