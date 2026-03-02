Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:04

Открытие бургерной со Snoop Dogg закончилось стрельбой

Стрельба произошла после открытия ресторана со Snoop Dogg в Лонг-Бич

Рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус) Рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус) Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Торжественное открытие ресторана Marathon Burger в Лонг-Бич, связанного с наследием погибшего рэпера Nipsey Hussle, завершилось стрельбой, сообщает New York Post. Инцидент произошел 1 марта, когда на церемонию собралась многочисленная толпа, а перерезать ленту приехал рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус).

Артист не только принял участие в открытии, но и собственноручно готовил бургеры для поклонников. Однако около 15:32 по местному времени мероприятие было омрачено — в районе пересечения Третьей улицы и Пайн-авеню началась стрельба.

По данным местного полицейского управления, один человек погиб, несколько получили ранения. Мотивы и обстоятельства случившегося пока устанавливаются, информации о подозреваемых не поступало.

Ранее в центре американского Остина произошла массовая стрельба у бара на Западной Шестой улице. В результате инцидента погибли три человека, включая предполагаемого стрелка, которого застрелили прибывшие сотрудники полиции. Еще не менее 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Snoop Dogg
рестораны
смерти
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе появился на красной дорожке с мамой
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.