Открытие бургерной со Snoop Dogg закончилось стрельбой Стрельба произошла после открытия ресторана со Snoop Dogg в Лонг-Бич

Торжественное открытие ресторана Marathon Burger в Лонг-Бич, связанного с наследием погибшего рэпера Nipsey Hussle, завершилось стрельбой, сообщает New York Post. Инцидент произошел 1 марта, когда на церемонию собралась многочисленная толпа, а перерезать ленту приехал рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус).

Артист не только принял участие в открытии, но и собственноручно готовил бургеры для поклонников. Однако около 15:32 по местному времени мероприятие было омрачено — в районе пересечения Третьей улицы и Пайн-авеню началась стрельба.

По данным местного полицейского управления, один человек погиб, несколько получили ранения. Мотивы и обстоятельства случившегося пока устанавливаются, информации о подозреваемых не поступало.

