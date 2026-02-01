Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg

Дочь рэпера Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Кори Бродус рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) о смерти 10-месячной дочери. Девочка, которую назвали Коди, скончалась спустя 23 дня после выписки из больницы.

Я потеряла любовь всей своей жизни. Моя Коди. Всего 23 дня? — написала Бродус.

Девочка родилась на три месяца раньше срока и почти все время находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных. В январе ее выписали и отправили домой. По информации СМИ, ребенок умер дома, причины не приводятся. Семья публично не раскрывает подробности, ограничившись кратким заявлением в соцсетях.

