01 февраля 2026 в 13:50

Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg

Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE/Global Look Press
Дочь рэпера Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус — младший) Кори Бродус рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) о смерти 10-месячной дочери. Девочка, которую назвали Коди, скончалась спустя 23 дня после выписки из больницы.

Я потеряла любовь всей своей жизни. Моя Коди. Всего 23 дня? — написала Бродус.

Девочка родилась на три месяца раньше срока и почти все время находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных. В январе ее выписали и отправили домой. По информации СМИ, ребенок умер дома, причины не приводятся. Семья публично не раскрывает подробности, ограничившись кратким заявлением в соцсетях.

Ранее стало известно, что актриса Кэтрин О’Хара, известная по фильму «Один дома», перед смертью звонила в службу спасения. Артистку госпитализировали 30 января в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ее. В последний раз О’Хара появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии «Эмми». СМИ сообщали, что актриса тогда выглядела нездоровой.

