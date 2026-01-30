Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 21:29

Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»

Актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года

Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома» Кэтрин О'Хара в фильме «Один дома» Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Известная голливудская актриса Кэтрин О’Хара, звезда фильмов «Один дома» и сериала «Шиттс Крик», скончалась в пятницу, 30 января, сообщили TMZ источники, знакомые с ситуацией. Причина смерти не раскрывается.

Последний раз знаменитость появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии «Эмми». Как отметил Daily Mail, актриса тогда выглядела нездоровой.

О’Хара получила всемирную известность благодаря роли матери Кевина МакКалистера в первых двух частях культовой франшизы «Один дома». Новый пик популярности ей принесла эксцентричная Мойра Роуз в ситкоме «Шиттс Крик», где она снялась во всех 80 эпизодах. Также актриса запомнилась зрителям по работам в псевдодокументальных комедиях режиссера Кристофера Геста.

Ранее сообщалось, что известная французская актриса Брижит Бардо скончалась от онкологического заболевания. Ее супруг, бизнесмен Бернар д'Ормаль, заявил, что знаменитость «потеряла волю к жизни». Последние недели звезда провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и любимыми питомцами.

