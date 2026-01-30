Ушла из жизни звезда фильма «Один дома» Актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года

Известная голливудская актриса Кэтрин О’Хара, звезда фильмов «Один дома» и сериала «Шиттс Крик», скончалась в пятницу, 30 января, сообщили TMZ источники, знакомые с ситуацией. Причина смерти не раскрывается.

Последний раз знаменитость появилась на публике в сентябре прошлого года на церемонии вручения премии «Эмми». Как отметил Daily Mail, актриса тогда выглядела нездоровой.

О’Хара получила всемирную известность благодаря роли матери Кевина МакКалистера в первых двух частях культовой франшизы «Один дома». Новый пик популярности ей принесла эксцентричная Мойра Роуз в ситкоме «Шиттс Крик», где она снялась во всех 80 эпизодах. Также актриса запомнилась зрителям по работам в псевдодокументальных комедиях режиссера Кристофера Геста.

