В России с 6 по 12 апреля пройдет неделя космоса

В России с 6 по 12 апреля состоится неделя космоса, сообщает «Москва 24». На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия.

Сообщается, что посетителей ждут просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу. Также в школах пройдут тематические уроки проекта «Разговоры о важном».

В заключительный день, 12 апреля, для бывших и действующих сотрудников космической отрасли пройдут торжественный концерт и церемония награждения специалистов. Трансляция будет доступна на Первом канале.

