13 марта 2026 в 11:59

В России с 6 по 12 апреля пройдет неделя космоса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России с 6 по 12 апреля состоится неделя космоса, сообщает «Москва 24». На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия.

Сообщается, что посетителей ждут просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу. Также в школах пройдут тематические уроки проекта «Разговоры о важном».

В заключительный день, 12 апреля, для бывших и действующих сотрудников космической отрасли пройдут торжественный концерт и церемония награждения специалистов. Трансляция будет доступна на Первом канале.

Ранее сообщалось, что следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней. Отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно.

