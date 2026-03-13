«Потерянное уважение»: продюсер не поверил Долиной в образе «бедной овечки»

Певица Лариса Долина в образе «бедной овечки» хочет вернуться на эстраду после скандальной истории с мошенничеством и квартирой в Хамовниках, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, которые приводит «Царьград», в ее первом интервью после инцидента нет ни раскаяния, ни извинений.

То есть, по сути, она действительно не раскаивается, а в информационном пространстве опять же выступает бедной овечкой, которая хочет вернуться на эстраду, которая хочет вернуть потерянные концерты, потерянное уважение, — отметил он.

Ранее Долина призналась, что недавний скандал с потерей квартиры серьезно повлиял на ее мировоззрение и творческий путь. Звезда отметила, что глубокие личные переживания стали катализатором для создания нового материала, в частности хита «Последнее прощай».

Также стало известно, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Публикации с ее упоминанием встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.