Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:20

«Потерянное уважение»: продюсер не поверил Долиной в образе «бедной овечки»

Продюсер Рудченко: Долина в образе бедной овечки хочет вернуться на эстраду

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Лариса Долина в образе «бедной овечки» хочет вернуться на эстраду после скандальной истории с мошенничеством и квартирой в Хамовниках, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, которые приводит «Царьград», в ее первом интервью после инцидента нет ни раскаяния, ни извинений.

То есть, по сути, она действительно не раскаивается, а в информационном пространстве опять же выступает бедной овечкой, которая хочет вернуться на эстраду, которая хочет вернуть потерянные концерты, потерянное уважение, — отметил он.

Ранее Долина призналась, что недавний скандал с потерей квартиры серьезно повлиял на ее мировоззрение и творческий путь. Звезда отметила, что глубокие личные переживания стали катализатором для создания нового материала, в частности хита «Последнее прощай».

Также стало известно, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Публикации с ее упоминанием встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.

Лариса Долина
певицы
скандалы
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.