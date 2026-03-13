Евросоюз столкнулся с экономическим кризисом из-за ориентации на НАТО, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. На этом фоне, по его мнению, ЕС нуждается в модернизации, поскольку уже заметно устарел.

Европейские экономические показатели сейчас резко падают. Несмотря на это, другие центры силы набирают экономический рост, и сейчас больше активов уходит в Юго-Восточную Азию. Если такие темпы развития в Европе будут продолжаться, то ЕС постигнет судьба некогда колониальных стран, которые находятся за чертой бедности. Здесь не [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) виноват и не Штаты. Мне кажется, европейская политика выбрала неверный путь: вместо суверенизации она предпочла быть частью НАТО, в то время как другие страны Европы выбрали Варшавский блок. Когда его не стало, Альянс полностью поглотил европейский континент. Сейчас мы видим последствия ошибочной политики расширения на восток, — пояснил Самонкин.

Он указал, что ранее европейские державы, такие как Франция, Великобритания и Нидерланды, управляли своими колониями. Сейчас же, по мнению политолога, бывшие колониальные страны будут демонстрировать более стабильные показатели экономического развития.

Евросоюз немного изжил себя. Его нужно трансформировать и модернизировать, но при этом делать это очень аккуратно, чтобы не пострадали люди и мы не столкнулись с новым миграционным бумом или геополитическим кризисом, — заключил Самонкин.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен могут привести к масштабному энергетическому кризису в Европе. Упрямство политика, по его мнению, только ухудшает положение ЕС.