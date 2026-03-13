Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:11

Названа главная причина экономического упадка Евросоюза

Политолог Самонкин: курс на НАТО привел Евросоюз к экономическому упадку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз столкнулся с экономическим кризисом из-за ориентации на НАТО, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. На этом фоне, по его мнению, ЕС нуждается в модернизации, поскольку уже заметно устарел.

Европейские экономические показатели сейчас резко падают. Несмотря на это, другие центры силы набирают экономический рост, и сейчас больше активов уходит в Юго-Восточную Азию. Если такие темпы развития в Европе будут продолжаться, то ЕС постигнет судьба некогда колониальных стран, которые находятся за чертой бедности. Здесь не [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) виноват и не Штаты. Мне кажется, европейская политика выбрала неверный путь: вместо суверенизации она предпочла быть частью НАТО, в то время как другие страны Европы выбрали Варшавский блок. Когда его не стало, Альянс полностью поглотил европейский континент. Сейчас мы видим последствия ошибочной политики расширения на восток, — пояснил Самонкин.

Он указал, что ранее европейские державы, такие как Франция, Великобритания и Нидерланды, управляли своими колониями. Сейчас же, по мнению политолога, бывшие колониальные страны будут демонстрировать более стабильные показатели экономического развития.

Евросоюз немного изжил себя. Его нужно трансформировать и модернизировать, но при этом делать это очень аккуратно, чтобы не пострадали люди и мы не столкнулись с новым миграционным бумом или геополитическим кризисом, — заключил Самонкин.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен могут привести к масштабному энергетическому кризису в Европе. Упрямство политика, по его мнению, только ухудшает положение ЕС.

Европа
НАТО
кризис
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог ответил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей
Генсек ООН выдвинул жесткое требование к Израилю и «Хезболле»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.