13 марта 2026 в 15:32

Чиновника задержали в Петербурге

РЕН ТВ: муниципальный депутат Смирнов задержан в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Муниципальный депутат от партии КПРФ (Сосновское, Выборгский район) Михаил Смирнов задержан в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, к 32-летнему чиновнику допустили адвоката, но пока не разъяснили причину задержания.

В Северной столице ранее задержали главу подпольного онлайн-казино, в офисе организатора прошли обыски. Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, по данному факту возбудили уголовное дело. По предварительной информации, владельцы получили доход в размере около 13 млн рублей.

До этого Басманный суд Москвы арестовал главу управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Чиновника отправили на два месяца в следственный изолятор. Его обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности и с причинением тяжких последствий.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

