В Дзержинске местный житель стал жертвой мошеннической схемы с SIM-картой, сообщает pravda-nn.ru. Он отдал злоумышленникам 60 тыс. рублей.

Сообщается, что неизвестный позвонил ему, представившись сотрудником мобильного оператора, и сообщил, что у него истекает срок использования SIM-карты. Для продления работы аферист попросил назвать код из СМС.

После этого пострадавший получил сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» и «аресте» банковских счетов. После этого он связался с лжеспециалистом банка, который убедил его в необходимости «декларирования» сбережений — мужчина перевел ему требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что в Москве 71-летний мужчина стал жертвой мошенников и отдал им более 11,8 млн рублей. Злоумышленники позвонили ему под предлогом утечки персональных данных бывших сотрудников компании, в которой он работал.