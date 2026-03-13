Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:26

В Дзержинске местный житель стал жертвой мошеннической схемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дзержинске местный житель стал жертвой мошеннической схемы с SIM-картой, сообщает pravda-nn.ru. Он отдал злоумышленникам 60 тыс. рублей.

Сообщается, что неизвестный позвонил ему, представившись сотрудником мобильного оператора, и сообщил, что у него истекает срок использования SIM-карты. Для продления работы аферист попросил назвать код из СМС.

После этого пострадавший получил сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» и «аресте» банковских счетов. После этого он связался с лжеспециалистом банка, который убедил его в необходимости «декларирования» сбережений — мужчина перевел ему требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что в Москве 71-летний мужчина стал жертвой мошенников и отдал им более 11,8 млн рублей. Злоумышленники позвонили ему под предлогом утечки персональных данных бывших сотрудников компании, в которой он работал.

Нижегородская область
мошенники
схемы
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.