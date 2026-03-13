Измены, проблемы со здоровьем, любовь к Москве: как живет Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев вернулся к работе после госпитализации и впервые представил свои картины публике. Какие известны последние новости о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. В 1961 году он был принят на службу в театр «Ленком», где служит по настоящее время.

Дебют артиста в кино состоялся в 1958 году в фильме «Ветер». Популярность пришла к нему в 1973 году после выхода комедии «Большая перемена». Также Збруев снимался в лентах «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Бедная Саша», «Северное сияние», «Содержанки» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Збруева

Александр Збруев с 1967 года женат на балерине и актрисе Людмиле Савельевой, наиболее известной по роли Наташи Ростовой в эпопее «Война и мир». В 1967 году у пары родилась дочь Наталья. В настоящее время она ведет закрытый образ жизни.

У Збруева также есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда актер уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца и является актрисой «Ленкома». Говоря об изменах, Збруев отмечал, что никто не вправе судить его, как и спорить о любовных треугольниках писателей Бориса Пастернака, Ивана Бунина и других известных людей.

«Осуждать любовные треугольники — это ханжество. Давайте не будем ханжами. У нас с Леной была любовь — родилась дочь Танечка, и это большое счастье», — отметил он.

Людмила Савельева и Александр Збруев Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Что известно о политической позиции Збруева

Александр Збруев около 20 лет назад в интервью заявил, что не понимает значения слова «патриот».

«Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось», — говорил он.

В 2024 году актер в беседе с NEWS.ru объяснил свои высказывания и заверил, что «любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходили моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — пояснил он.

Проведение спецоперации Збруев не комментировал.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

В сентябре прошлого года Александр Збруев не смог участвовать в постановке «Вишневый сад». По данным Telegram-канала Mash, артисту стало плохо в театре перед выходом на сцену — он жаловался на слабость и головокружение.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет», — прокомментировал позднее артист.

9 октября актера госпитализировали в НИИ Склифосовского. Затем Збруева перевели в другое медицинское учреждение, после чего Mash сообщил, что его направили на углубленное обследование после обнаружения образования, похожего на опухоль. Комментируя эти сообщения, актер призвал не распространять слухи о его состоянии здоровья.

27 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил о выписке Збруева и заверил, что тот находится в «замечательной форме». В декабре артист вернулся к работе в театре.

Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев в 87 лет продолжает выступать на сцене театра «Ленком». В кино артист не снимается с 2019 года.

В феврале в «Ленкоме» открылась выставка живописных и графических работ Збруева. Картины актер писал на протяжении многих лет, но о существовании этих произведений, по его словам, не знали даже самые близкие.

На презентации выставки Збруев рассказал для программы «Ты не поверишь», что находится в хорошей физической форме.

«Я очень мало сплю, я просыпаюсь в пять часов утра и делаю зарядку в постели. Это может быть велосипед 200 с лишним раз, это может быть складывание ног», — отметил он, заявив, что готов продемонстрировать пресс.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Скромного

Погода в Москве в субботу, 14 марта: ждать ли тепла и сильных дождей

Ссоры с Пресняковым, комплексы, отношение к Орбакайте: как живет Подольская