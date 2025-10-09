Mash: в Москве экстренно госпитализировали Александра Збруева

Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По его информации, в течение нескольких дней актер мучился от боли в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики, как отметил Mash, забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

Согласно сведениям канала, сейчас 87-летний Збруев находится под присмотром врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Mash подчеркнул, что месяц назад артист не смог выйти на сцену в «Ленкоме» — ему стало плохо перед юбилейной постановкой «Вишневого сада», где он должен был сыграть брата Раневской.

Ранее сообщалось, что Збруев отказался от госпитализации перед спектаклем в «Ленкоме». Актер рассказал, что у него поднялось давление, но в этом, по его словам, нет ничего страшного и необычного. Осмотревшие артиста медики порекомендовали ему постельный режим.

До этого народный артист признался, что не будет ничего загадывать по поводу планов на новый сезон в театре «Ленком». Збруев отметил, что прежде всего «хочет жить». Также актер согласился с тем, что ежегодный сбор труппы в «Ленкоме» напоминает возвращение детей в школы 1 сентября.