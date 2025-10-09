Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 09:36

Mash: в Москве экстренно госпитализировали Александра Збруева

Александр Збруев Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По его информации, в течение нескольких дней актер мучился от боли в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики, как отметил Mash, забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

Согласно сведениям канала, сейчас 87-летний Збруев находится под присмотром врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Mash подчеркнул, что месяц назад артист не смог выйти на сцену в «Ленкоме» — ему стало плохо перед юбилейной постановкой «Вишневого сада», где он должен был сыграть брата Раневской.

Ранее сообщалось, что Збруев отказался от госпитализации перед спектаклем в «Ленкоме». Актер рассказал, что у него поднялось давление, но в этом, по его словам, нет ничего страшного и необычного. Осмотревшие артиста медики порекомендовали ему постельный режим.

До этого народный артист признался, что не будет ничего загадывать по поводу планов на новый сезон в театре «Ленком». Збруев отметил, что прежде всего «хочет жить». Также актер согласился с тем, что ежегодный сбор труппы в «Ленкоме» напоминает возвращение детей в школы 1 сентября.

актеры
госпитализации
больницы
Александр Збруев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Армия России отразила удар барражирующим боеприпасом Switchblade
«Напасть на Москву»: в Финляндии удивились новой выходке Зеленского
Воры обчищали столичные супермаркеты с помощью детской коляски
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.