Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал воинственный настрой в новогоднем обращении, сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. По его словам, вместо попытки мирного диалога с Россией украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутом.

Зеленский демонстрирует воинственный настрой, говоря другими словами, что они якобы хотят мира и против продолжения конфликта, но, тем не менее, будут сражаться и дальше, — заявил он.

Также Зеленский в своем новогоднем обращении вновь позволил себе бездоказательные обвинения в адрес России. В числе прочего, он упомянул ряд государств, якобы пострадавших от конфликта, включив в этот перечень Абхазию и Южную Осетию.

Ранее сообщалось, что европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского президента Дональда Трампа, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.