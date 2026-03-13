Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года Экономист Балынин: детям-инвалидам повысят социальную пенсию с апреля 2026 года

Детям-инвалидам и другим гражданам, имеющим право на социальную пенсию, увеличат соответствующие выплаты с 1 апреля 2026 года, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что их повысят на 6,8%.

Социальные пенсии будут увеличены в апреле 2026 года на 6,8 %. Проведенные мною расчеты говорят, что это выше инфляции за 2025 год на 1,2 п.п. Ожидается, что средний размер социальных пенсий в 2026 году увеличится с 15 533 рублей до 16 590 рублей, то есть более чем на тысячу рублей, — отметил Балынин.

Он добавил, что увеличение пенсий в апреле также распространится на пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет. Для этой категории граждан предусмотрено не только двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, но и включение в нее надбавки за уход. Последнее ввели в 2025 году.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионеры в определенных случаях могут получить пенсию в виде разовой выплаты вместо ежемесячных перечислений. Такая возможность появляется, если расчетная сумма ежемесячной пенсии оказывается незначительной по отношению к федеральным стандартам.