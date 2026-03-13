Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:26

МИД России обвинил Британию и Францию в причастности к удару по Брянску

МИД России заявил послам Британии и Франции протест из-за атаки ВСУ на Брянск

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. В результате удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения, повреждены транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. В результате удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения, повреждены транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции и заявило им решительный протест из-за удара по Брянску 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства. Атака была совершена крылатыми ракетами франко-британского производства.

Был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA, — сказано в сообщении.

Российская сторона указала на прямую причастность Лондона и Парижа к теракту, в котором погибли семь человек и более 40 пострадали. В МИД подчеркнули, что обстрел города был бы невозможен без участия британских и французских специалистов и передачи разведданных Киеву.

Дипломаты предупредили, что в случае дальнейшего соучастия европейских столиц ответственность за эскалацию ляжет на них. Москва считает обстрел Брянска провокацией, направленной на срыв мирных усилий по урегулированию конфликта.

Россия потребовала от Британии и Франции публично осудить теракт в Брянске. Отсутствие такой реакции будет расцениваться как солидаризация с терроризмом, что позорно для постоянных членов Совбеза ООН, заключили в МИД.

10 марта Богомаз сообщил, что украинские войска ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.

Ранее в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

